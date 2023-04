¡Esta película, ya la vimos!

La gran mayoría de los norteamericanos no quieren que Trump o Joe Biden se postulen para presidente en 2024, creando una revancha potencialmente divisiva y defectuosa entre los dos.

Las elecciones presidenciales en Estado Unidos se habrán de celebrar en 18 meses y desde ya, pueden verse muy diferentes y al mismo tiempo demasiado familiares a las del año 2020. La diferencia clara es porque la polarización política ha aumentado en los últimos años, el COVID-19 ya no está en la mente del elector, no hay liderazgos nuevos para la candidatura presidencial en ninguno de los partidos dominantes y desde luego, siendo lo más importante, la economía no marcha como la mayoría de los norteamericanos quisieran.

Desafortunadamente, las similitudes en los actores políticos que encabezan este proceso son las que más pesan y es donde habrá más de lo mismo. Dos personajes que ya se enfrentaron en el proceso electoral 2020 y que están mal evaluados por el pueblo norteamericano, pero proyectados en primer lugar respectivamente por ser los menos peores dentro de sus respectivos partidos políticos.

Asimismo, Statista Media and Politics in the U.S. (2023) menciona que los medios de comunicación, incluidos los periódicos, las revistas, la radio, la televisión y las redes sociales, han desempeñado un papel importante en la configuración de la política estadounidense a lo largo de los años.

La agitación política reciente y la elección de Donald Trump a la presidencia ha separado aún más las opiniones liberales y conservadoras. A medida que los partidos políticos se vuelven más militantes y sus votantes hacen lo mismo, los principales medios de comunicación política continúan informando historias que interesan a audiencias específicas. Estas enormes diferencias de opinión conducen a una disminución de la confianza pública en los medios, lo que sólo aleja aún más a los dos grupos.

Según NBC y CNN, sólo el 26% de los estadounidenses cree que Biden debería postularse para un segundo mandato como presidente, el 70% de todos los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, cree que Joe Biden no debería postularse para un segundo mandato. La mitad de los que dicen que Biden no debería postularse citan la edad como la razón principal.

También es notable que casi el 70% de los votantes de las primarias republicanas dicen apoyar a Trump a pesar de las diversas investigaciones que enfrenta. Eso refleja el apoyo suave a la reelección de Biden en otras encuestas recientes, incluida una encuesta de AP-NORC publicada el viernes y una encuesta de CNN publicada a principios de este mes.

En las próximas elecciones en Estados Unidos, no podremos decir: “Esta película, ya la vimos”. La realidad, es que aun con los mismos candidatos, el contexto es muy diferente al del pasado proceso electoral del 2020.

Yo le atribuyo estos tres factores en orden de importancia : el aumento de la polarización política en temas económicos y valores democráticos, las batallas legales de Donald Trump y la edad de Joe Biden. En cualquier caso, las elecciones de 2024 serán interesantes y podrían tener importantes implicaciones para el futuro de México y el mundo en general.

- El autor es catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacifico Universidad.