Esperamos menor curva de aprendizaje

En el sector empresarial cuando realizamos la contratación de personal de nuevo ingreso consideramos un tiempo estimado en la curva de aprendizaje, de acuerdo a la complejidad del puesto y el nivel de preparación del nuevo perfil.

Al analizar la plantilla de quiénes integran los puestos clave para impulsar el Desarrollo Económico y proyectos prioritarios para nuestra región, vemos con agrado que las personas que se han elegido para ello son profesionales en el área. Lo anterior puede resultar un arma de dos filos ya que nuestras expectativas son más altas, y consideramos que la curva de aprendizaje por su experiencia debe ser menor, tal es el caso del Secretario de Desarrollo Económico, el ejecutivo de cuenta entre el Ayuntamiento y el Sector Privado, quien además de ser empresario ha colaborado de manera directa en puestos en los que se ha impulsado el desarrollo económico no solo de Baja California, si no del país. Otro caso es el del Arq. Rodolfo Argote, catedrático por mucho tiempo en la universidad Iberoamericana, pero también ha podido aplicar sus conocimientos en el área de Desarrollo Urbano en otras administraciones colaborando para el IMPLAN tanto de Tijuana como de Playas de Rosarito, por lo que sus conocimientos al respecto deben ser sólidos.

Dos nombramientos más que vimos con agrado son el de la Arq. Patricia Peterson y la Arq. Rosa Velia López, Secretaria de Desarrollo Urbano y Directora de IMPLAN respectivamente, dos mujeres comprometidas con su área, conocedoras de la importancia de sus áreas, por un lado el desarrollo urbano detona la economía en diversos sectores y por otro lado el IMPLAN, llevando a cabo la correcta planeación de nuestra ciudad, apagados al Plan Estratégico Metropolitano.

Todos y cada uno de los titulares merecen nuestro voto de confianza, no solo los antes mencionados, con buenos ojos hemos visto en poco tiempo la adecuada aplicación de los reglamentos y la aceptación de la ciudadanía, esperamos que este Ayuntamiento se caracterice por ello y seamos todos los tijuanenses los beneficiados.

*El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial.