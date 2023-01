Escenarios tecnológicos para el 2023

El avance tecnológico no se detiene ni con la guerra de Ucrania-Rusia (creo que, todo lo contrario), tampoco con el cambio climático, ni con los problemas de la migración global. Así lo demuestran los siguientes datos que comparto con usted amable lector. Según Dell Technologies, las tendencias en el área tecnológica serán: la Economía en la Nube, los Sistemas cuánticos y la Seguridad Confianza Zero, lo cual será importante que la región y México en lo particular se prepare para actualizar sus sistemas tecnológicos (https:// dplnews.com/3-tendencias-tecnologicas-de-2023-segun-dell/).

A qué se refiere este proceso de actualización, en primer lugar, al crecimiento del cómputo portátil, lo cual se popularizó con el uso del laptop, en comparación con los equipos fijos, sobre todo a partir del trabajo remoto, que se ha establecido tanto en la industria, la educación y el ocio. Otro elemento que mejoró en el 2022, pero que el 2023 deberá aumentar es la velocidad en el acceso a Internet, en particular con la mejora del 5G y su extensión a diversas regiones del planeta.

En cuanto a la ciberseguridad, destaca el diseño de nuevos antivirus y firewalls para combatir las diferentes amenazas, sobre todo el malware, spyware y ransomware; aun así, en este campo el desarrollo de nuevos sistemas protegidos para evitar el hackeo y la piratería tecnológica es constante, en particular el espionaje industrial.

Otra tendencia es la llegada de la Industria 5.0, referida a la arquitectura Zero Trust, así como los desarrollos computacionales para el reconocimiento de voz e imagen, junto con el Aprendizaje Profundo y la Realidad Virtual. Lo cual, en la última feria de tecnología realizada en Las Vegas, apenas la semana pasada, fue evidente (Consumer Electronics Show).

Si bien los pronósticos de la economía global para este 2023, son de recesión en las economías de los países industrializados, los cierto es que según datos de Consumer Lab de Ericsson, el 70% de los consumidores encuestados mantendrían su gasto en datos móviles, pese al incremento de los precios en áreas de consumo básico como alimentos y energía (https://dplnews.com/ panorama-economico-del-sector-digital-tecnologico-y-de-telecomunicaciones-en-2023/).

En Latinoamérica, a partir del arribo de gobiernos de orientación de izquierda en los países más importantes de la región como son México, Brasil, Argentina y Chile, se espera que el desarrollo de la tecnología tenga una visión social con mayor fortaleza, con la intención de contribuir al esfuerzo de cerrar la brecha tecnológica en sectores vulnerables y las zonas rurales.

En esencia, el panorama para el 2023, indica que el efecto de la pandemia sobre las tecnologías continuará ampliando su incidencia en cada vez más amplios y múltiples espacios de la vida cotidiana, y por supuesto innovando en la creación de nuevos hábitos de consumo en los habituales consumidores de los dispositivos tecnológicos y en sectores que acceden a sus beneficios en campos tan importantes como los educativos, la salud, el ocio y por supuesto, la economía digital. Me pregunto, ¿y eso mejora la convivencia humana? La respuesta la tienen l@s usuari@s ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.