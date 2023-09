Escenarios

Por el derecho a la libertad de expresión.

Muchos mexicanos ya habíamos previsto el escenario actual, como resultado de la elección de los precandidatos para la Presidencia de la República. Nuestra predicción fue que, además de Xóchitl Gálvez compitiendo por la oposición, la batalla se daría entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard por Morena. Sin embargo, también adelantamos que, si Marcelo perdía la encuesta, se saldría de Morena y buscaría ser candidato por otra opción. No fue difícil acertar, pues desde el principio se detectó la preferencia de López Obrador por Claudia. Con ese peso a su favor, comenzó arrasando en las encuestas y no dejó de puntear, hasta el final. Marcelo notó desde el inicio, que había dados cargados, pero se la jugó, pensando que podría remontar los resultados. No lo logró, y ahora inicia un recurso post facto del cual no debe esperar grandes resultados.

El jueves pasado dijo, al aire, que en Morena ya no había espacio para él. Con esa claridad manifestaba su decisión de retirarse de su actual partido, para optar por otra alternativa. Con lo cual nos da la razón, cuando vaticinamos que renunciaría a su actual partido político. La realidad es que, aunque todavía no lo hace oficial, ya comprobó que tiene la simpatía de un gran núcleo de población, que le ayudaría en su campaña con donaciones monetarias, con trabajo de campo en la campaña, con logística y de cualesquiera maneras. No es Marcelo un perdedor. Tiene un capital humano en todo el país que está al pendiente de la decisión que va a tomar, para ofrecerle su apoyo y formarse detrás de él.

Si Marcelo deja a Morena y acepta la candidatura con Movimiento Ciudadano, la lucha frontal será entre él y Claudia. Desde mi punto de vista, Xóchitl no podrá levantarse y convertirse en un riesgo, porsu que el desprestigio del PAN y el PRI -que son los partidos que pudieran apoyarla, si tuvieran la confianza de los mexicanos- le está afectando a su candidatura. Además, se viene el proceso de las negociaciones internas en el frente opositor, en las cuales la lucha encarnizada por obtener lo más que puedan, puede provocar un rompimiento que mande todo a la porra.

Desde mi punto de vista, y viendo cómo se fue dando la campaña, Claudia y Marcelo son quienes tienen más posibilidades de salir vencedores. La base social en la cual se apoyan se compone de los ciudadanos de la tercera edad, quienes ya tienen decidido votar por Morena. Ambos, de alguna manera, tienen el apoyo de López Obrador y los dos han manifestado que los programas sociales serán conservados e incrementados financieramente, cuando asuman la silla de la Presidencia de la República. Serán tres candidatos fuertes los que participarán, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. Sin embargo, lo reitero, quienes estarán verdaderamente dando la batalla por la Presidencia de la República, serán los morenistas. Xóchitl no podrá derrotar ese más del 50% de simpatías que ha conservado López Obrador en toda su administración. El enorme lastre que ha acumulado el presidente, por la inseguridad de los continuos ataques fatales del crimen organizado contra los ciudadanos, tampoco impedirán que el ciudadano común y corriente emita su voto por los morenistas. El Frente Opositor el 2024 no ganará. Marcelo no renunciará a sus aspiraciones. Ya se miró sentado en la silla. Ya está disfrutando el paisaje. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC