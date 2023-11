Errores en carreras de ruta

¿Por qué hay errores en las rutas de las carreras pedestres?...Como dice la frase “es de humanos errar”. El factor humano influye en el éxito o fracaso, porque puede ser que una sola persona que no haga bien su trabajo afecte a todo el evento.

Y es que en la organización de carreras de ese tipo, interviene un gran staff, jueces, la dirección técnica, voluntarios y demás personal. Cualquiera puede fallar, hasta los corredores.

Un error que seguido pasa en las carreras de ruta, es que aunque haya sido bien medida, al final los corredores recorren más o menos distancia, a veces por estar mal marcada o mal señalizada o por equivocar los participantes su recorrido.

Y pasa en carreras chicas, en grandes, en internacionales, como pasó en los 20km de marcha femenil de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que por error al colocar los señalamientos en un retorno del circuito, al final la distancia fue menor y las marcas realizadas no fueron avaladas perjudicando a las atletas que buscaban clasificar a Juegos Olímpicos.

Recientemente en la Copa del Mundo de triatlón en Viña del Mar, 4 corredoras líderes de la competencia, buscando también marcas para clasificar a Olímpicos, llegaron en los primeros lugares, pero lamentablemente fueron descalificadas, la razón es porque equivocaron la parte final del recorrido ante una aparente falta de señalización.

Otro caso sucedió en la carrera de 5k de Marathon TV en Torreón en el 2021, que aunque la ruta estaba certificada, hubo un lamentable error al marcar mal la ruta provocando que los corredores corrieran menos distancia, e igual las marcas realizadas no fueron avaladas.

En las carreras de Tijuana ha habido casos de distancias mal medidas o rutas recortadas y uno notable fue el del Medio Maratón y Maratón de Tijuana edición 2011. Al salir los corredores, el camión guía donde estaba ubicada la prensa, dio la vuelta en la primera glorieta, cuando debía ser hasta la segunda, ahí por el hotel Lucerna, los corredores lo siguieron y de nada sirvió que la ruta fuera avalada y certificada por la FMAA, pues para empezar el recorrido ya se había recortado cerca de 800 metros. Algo lamentable pues lógicamente todos los tiempos no fueron válidos para las 2 distancias.

En la edición del 2013, el etíope Nahom Mesfim se encontraba en la punta del Medio Maratón y todo indicaba que era el ganador, pero al llegar a la zona de la llegada se fue por donde pasarían los corredores del Maratón, cruzó la meta pero no por donde debía de ser, su chip no se activó y no se registró su llegada. Por lo que el ganador oficial fue el que llegó en el segundo lugar el keniano Christopher Kipyego.

Recientemente en la carrera Prevención en Acción de 10k, pasó algo parecido, los que iban adelante guiando la carrera dieron un retorno antes de tiempo y aquí fue diferente, porque eso hizo que los corredores recorrieran casi 2 kilómetros de más.

En eventos de “trails” a campo traviesa es frecuente que los participantes se pierdan si no está señalada la ruta en forma adecuada.

¿Pero por qué son tan frecuentes estos casos? Aquí entran varios factores, la logística del evento tiene que tener suficiente personal para supervisar que la ruta este correctamente marcada y que los señalamientos con vallas, conos unifilas, banderolas, listón amarillo, etc, estén bien instalados, que sean adecuados y suficientes, además que apoye gente del staff en puntos claves del recorrido donde los participantes puedan equivocar la ruta.

Los organizadores o el encargado de la Dirección Técnica, a veces se ocupan de otros detalles del evento que son muchos pero se debe supervisar a las personas del staff encargados de la ruta.