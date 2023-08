No sé como terminará el libro de mi vida pero al menos sé que en ninguna página de él leerás que me rendí…

Una de mis frases favoritas dice “Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente”.

ES UN ESTILO DE VIDA

Ser constante hará de tu vida llena de sentido y de frutos, es increíble como nuestra infancia nos marca y yo hoy puedo decir que mi abuelo es y fue uno de mis cimientos importantes llenos de ejemplo y constancia en mi vida de nińa recuerdo salir con mi abuelo a regar al patio a diario plantas aguacates, mandarinas, limones, higos etc etc y para ser sincera yo me desesperaba mucho porque para que unas plantas dieran frutos en su mayoría duraban meses, eran meses de salir limpiar, cuidar y regar frutos que yo no veía pero con el tiempo aprendí lo bello que era sembrar y después cosechar hermosos frutos llenos de trabajo y amor.

Crecí y fue lo mismo con mi trabajo solo que inconscientemente creo en mi una mente fuerte llena de amor por lo que hago y nada mejor que hoy ver los frutos de mi trabajo convertidos en sucursales que ayudan a emprendedores llenos de sueños y haciendo clientes felices con nuestras bebidas, todo logro tiene su trabajo por detrás pero te aseguro que si tienes un sueño y luchas por el, eres constante tarde que temprano florecerá.

¿QUIERES RESULTADOS?

Sin importar en qué área de tu vida aplica para todo … ya sea en tu emprendimiento, empresa, vida personal, actividad física …Tener una rutina también te hará ser una persona más organizada y constante, inténtalo, no pierdes nada y ganas mucho … no es necesario cambiar hábitos radicalmente puedes empezar de menos a más, pero empezar es la clave muchos se quedan en el luego que tenga tiempo o dejan para después lo que pueden empezar hoy, nunca es tarde para tener una vida feliz llena de logros y sueños cumplidos, es cosa que te decidas a actuar y verás como cambias todo aquello que no suma…

Feliz VIDA :)