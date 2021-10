Equipo criminalístico

Se dice que la criminalística es la especialidad que se encarga de aplicar la metodología científica en el lugar de la investigación participando en sus diferentes etapas como son: protección, observación, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado y suministro al laboratorio del material sensible y significativo (indicios).

Al ser la Criminalística una ciencia multidisciplinaria que reúne conocimientos generales, sistemáticamente ordenados, verificables y experimentables, a fin de estudiar, explicar y predecir el cómo, dónde, cuándo, quien o quienes del accionar delictivo, está tiene un papel muy importante en la lucha contra la delincuencia, por lo cual se debe de apoyar y darle esa importancia que tanto merece. Ya que será esta, la que nos llevará a resolver algún hecho punible, y con esto no solo enfocarnos en el efecto, sino también en la causa.

La Criminalística no corresponde solo a los peritos especializados, también se requiere que los abogados fortalezcan a través del estudio de esta ciencia, su conocimiento jurídico basada en los principios del análisis integral, cuya base y sustento son las técnicas y métodos de la investigación científica y el razonamiento lógico-objetivo, los cuales han de ser desarrollados en el actuar de nuestros órganos jurídicos y policiales para la correcta aplicación de la justicia.

Ahora hablemos de los equipos necesarios para llevar a cabo las actividades en el ámbito de las ciencias forenses: el primer punto de vista sería cuando se hace referencia al equipo, instrumentos, aparatos, sistemas de cómputo y de laboratorio que van desde reactivos hasta aparatos muy sofisticados para el estudio y análisis de los indicios. La segunda acepción, sería el conjunto de especialistas forenses que son los que llevan a cabo el estudio especializado de los indicios de acuerdo a las características de cada uno de ellos, que se encuentren en el lugar donde se lleve a cabo la investigación criminal.

En ocasiones, los indicios requieren ser examinados científicamente en el lugar de los hechos, o cuando menos es necesario hacer algunos estudios preliminares sin alterar su composición original o primitiva. También será necesario efectuar su colección, embalaje y etiquetado para ser suministrados al laboratorio de Criminalística, pero aquí también se divide el tipo de equipo que se requiera; si el perito es oficial debe llevar mucho equipo ya que no sabe que se va encontrar, ya que las posibilidades de improvisar están latentes, tiene que ir preparado con equipo de Criminalística de campo, para huellas (Toma y Búsqueda), puede encontrar indicios balísticos, manchas, fluidos, documentos etc.; por su parte los peritos autorizados que por lo regular siempre llegan mucho tiempo después y con tareas muy concretas se pueden dar el lujo de llevar solo equipo necesario y específico, pues tiene el privilegio de saber concretamente cuál será su actividad y muy raras veces tendrá sorpresas en su actividad; si su actividad es de tomar huellas, solo requiere de ese equipo, si la necesidad es en Grafoscopía, no requiere llevar más que eso.

Si existe equipo genérico como: guante, testigos métricos, cámara, etc. El problema en Baja California es donde conseguirlos, ya que no tenemos nada especializado en la entidad.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.