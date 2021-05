Entre calificativos los candidatos

Esta semana fue interesante por el cúmulo de sucesos o enfrentamientos verbales entre Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura por el partido Encuentro Solidario, PES, y María Guadalupe Jones Garay, candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, Vamos por BC, tras declaraciones de descalificación.

Lupita Jones había declarado que, refiriéndose a ciertos candidatos del PES, que estaba recogiendo “basura”. Estas declaraciones quedan, siempre, en algún que otro reportero, pero también en el candidato oponente y por alusión Hank Rhon.

Al salir de un mitin en Mexicali, fue abordado por los reporteros, siempre con sed de declaraciones tronantes para publicar y sabiendo lo accesible que es el ingeniero, lo cuestionaron y entre otras preguntas que le hicieron era que si admitiría a Lupita Jones en su equipo si ganara la elección, a lo que simplemente contestó “no recogo basura”.

Se logró una declaración tronante, inmediatamente fueron subidas las palabras del candidato del PES a las redes sociales y miles de personas se enteraron, surge de nuevo el calificativo hacia Jorge Hank de misógino, que siempre denigra a la mujer. Al día siguiente le preguntaron a Lupita Jones y primero sorprendida, ya que no había escuchado las declaraciones del dueño del Casino Caliente, pero no perdió la oportunidad de llamarlo “cavernícola”, “misógino”, entre otros adjetivos.

Lupita sigue comentando el dicho de Hank durante su primera campaña a la gubernatura de Baja California, allá por 2007, cuando dijo que las mujeres eran sus animales favoritos”, un dicho que a pesar de los años no se ha olvidado y si alguien lo olvidó ya lo están sacando de nuevo para refrescar la memoria.

Como dicen, el pez por su boca muere, pues esto le ha llevado a Hank a ser criticado severamente por las candidatas, tanto Marina del Pilar Ávila Olmeda de Morena, PT y Verde ecologista como Lupita Jones de Vamos por BC y por supuesto de las mujeres de Baja California.

La que salió a defender a Lupita Jones, quien había deicho de Hank que estaba juntando basura, fue la senadora, Gina Cruz Blackledge, “la candidata Jones ya explicó en qué términos lo utilizó, no se refería a persona alguna”, dijo que era por los dimes y diretes.

Hank Rhon grabó un mensaje disculpándose por el dicho de basura a Lupita, quiero que lo lean: “A todas las mujeres y a ti lupita en especial y en particular, las más amplias de las disculpas, tuve un infortunado comentario cuando salí, cuando salí de un mitin y una persona de la prensa me dijo “qué opina de Lupita que está trayendo pura basura a su campaña y desafortunadamente después de eso trato de nunca hacer, copie tus palabras en cuanto a la invitación a tu persona y bueno un disculpa, no fue mi intención ofenderte”, y termina invitándola a acompañarlo.

Lupita por su parte me comentó: “Entiendo que lo hizo porque su equipo de campaña se lo pidió, pero me parece que la disculpa debe ser para todas las mujeres que a lo largo de su vida ha ofendido al llamaras su animal favorito, a decir que nuestra inteligencia ha bajado porque ya no queremos que nos mantengan”, entre calificativos y candidatos te veas, la guerra continúa.

* El autor es periodista independiente.