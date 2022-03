Las encuestas de opinión no son, en realidad, otra cosa que una manera de investigar. Particularmente, son un método o un conjunto de métodos o técnicas destinado a obtener información acerca de algún aspecto de la realidad social. Bien entendida, entonces, como estrategia de investigación de fenómenos sociales, la encuesta de opinión es bastante reciente, pues su empleo sistemático, controlado y exitoso, data del periodo de entreguerras del siglo XX. Las razones prácticas que llevaron a su desarrollo e implementación van más allá de las necesidades prácticas puntuales que le dieron origen, la encuesta no hubiera sido posible sin los desarrollos teóricos y metodológicos que la sustentan. La encuesta es la aplicación de ciertos procedimientos metodológicos y estadísticos para la obtención de información sobre la realidad social. Aquí debe señalarse la importancia de la sociología norteamericana, encarnada en importantes teóricos e investigadores como Paul Lazarsfeld y el famoso George Gallup. El surgimiento de la encuesta tal como hoy la conocemos, entendida como una herramienta de registro de la opinión pública tiene como fondo motivaciones y antecedentes, el viejo sueño de la profecía: el deseo de poder saber lo que ocurrirá, tal y como lo hacían los griegos al consultar al oráculo. En 1936, Literary Digest utilizó una muestra significativa de 2.3 millones de votantes, en la cual habían determinado que la población norteamericana tendía a simpatizar con el Partido Republicano. Una semana antes del día de las elecciones presidenciales, fue reportado que Alf Landon del Partido Republicano era, de lejos, mucho más popular que Franklin D. Roosevelt del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, George Gallup condujo una encuesta mucho más pequeña, pero con mejores bases científicas, utilizando muestras demográficas representativas. Gallup predijo la victoria de Roosevelt, en 1936, (quien fue reelecto cuatro veces) generando el primer hito en la historia de las encuestas de opinión pública. Así, Gallup lanzó una subsidiaria en el Reino Unido, (el British Institute of Public Opinion), donde vaticinó la victoria del Partido Laborista en la elección general de 1945, en contraste con virtualmente todos los otros comentadores, quienes esperaban que el Partido Conservador, liderado por Winston Churchill ganara fácilmente. En Francia creó el Institut Francais d`Opinion Publique, (conocido habitualmente como el IFOP), empleando métodos similares para estimar el estado de la opinión pública. Al término de la Segunda Guerra Mundial el interés por las encuestas se extendió a casi todos los países. Pero fue tan sólo en la década de los sesenta que las encuestas fueron ampliamente utilizadas, con fines electorales, por los medios de comunicación y los partidos políticos. A partir de entonces, el uso de encuestas ha crecido en términos casi exponenciales. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963, fue el primer candidato a la Casa Blanca que se basó en encuestas para su estrategia de campaña. Comprendió la necesidad de estudiar las opiniones y actitudes del público en general y partiendo de esta idea, utilizó las encuestas para definir los puntos fuertes y débiles que le atribuía la gente, así como para evaluar tanto a sus oponentes como los temas de actualidad y para ayudarle a perfilar la planificación de su campaña. En nuestro país las cosas no son diferentes en cuanto a encuestas en los temas electorales y se entiende como parte de un proceso democrático totalmente válido en tiempos de elecciones. En donde se ha abusado por parte de nuestros gobernantes es el exceso de encuestas para evaluar a la persona y no a su gestión de gobierno, de que le sirve a la ciudadanía saber si su gobernador o alcalde está bien evaluado como persona y es un desastre en materia de finanzas, salud, educación, nepotismo, obra pública, violencia, estado de conservación de carreteras y vialidades, se debe de evitar a toda costa el culto a la personalidad de nuestros gobernantes, el ser simpático no es sinónimo de eficiente. Se deben realizar encuestas para saber qué opinamos los ciudadanos sobre su gestión gubernamental y que esta sea corregida para bien de la población. Eso se llama opinión pública.