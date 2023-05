Encampañada

En franca campaña política se encuentra la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, quien sin disimulo alguno ya hasta organizó una manifestación en la glorieta de Cuauhtémoc, en Tijuana, el pasado domingo en favor de la corcholata Claudia Sheinbaum.

La edil se hizo acompañar de funcionarios de su gobierno y algunas lideresas de colonias, que con cartulinas en mano y mantas indicaban que Rosarito está con Claudia y después subió un video a sus redes sociales, donde indicaba con altavoz que si les preguntan en la encuesta (morenista) respondan “es Claudia”.

De hecho, en Rosarito las bardas en favor de la Jefa de Gobierno de la CDMX se ven por doquier y hasta los taxis libres ya traen engomados con la leyenda “Te AMLO Claudia”.

Por ello, tanto panistas como priístas están reuniendo evidencias, pues incluso se les ha visto a funcionarios repartir en los cruceros propaganda en favor de Sheinbaum Pardo, para interponer una denuncia en contra de la Alcaldesa, por actos anticipados de campaña.

Una de las primeras preguntas que han surgido es ¿de dónde han salido los recursos para esta campaña? Pues como dirían las mantas y pintas en bardas, no se pagan solas y menos aún las movilizaciones y eso, que esto apenas empieza.

Para Brown Figueredo, aquello de que al que madruga dios le ayuda la ha motivado para impulsar su anticipadísima campaña, pues según los enterados quiere hacer puntos para lograr su anhelada diputación federal, pues ahora que ya ha probado las mieles del poder, está convencida de que vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error, frase que acuñó “El Tlacuache”, César Garizurieta, durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés.

NUEVO DIRIGENTE

La Cámara Nacional de la Industria en Mexicali anunció el cambio de su dirigente, dejando el cargo Alberto Sánchez Torres quien estuvo al frente del organismo por 3 años.

El encargado de dirigir los destinos de la Canacintra en Mexicali será ahora, Francisco Fuentes Arestegui quien fungía como vicepresidente de la Cámara.

Por otro lado, se anunció que Alberto Sánchez Torres seguirá como vicepresidente de la región noroeste de la sede Nacional de Canacintra.

Sánchez Torres entró a la dirigencia en mayo de 2020 y apenas unos meses atrás había sido ratificado por los industriales pero el ahora ex dirigente señaló que decidió dejar el encargo al cumplir exactamente los tres años de gestión.

Uno de los temas que más impulsó el ex dirigente fue el energético, buscando que las autoridades lograran tener la suficiencia energética necesaria para no parar operaciones. Parece que dicha situación este verano no generará problemas al tener ya en funcionamiento la planta del Ejido Cuernavaca, pero que es solo un paliativo a mediano plazo.

A ver cuáles son las directrices que toma el nuevo dirigente y si mantiene el enfoque a tener la energía necesaria para que la industria opere sin problemas.

SE MUEVEN

Con miras a las elecciones del 2024, los panistas ya se andan moviendo tras las candidaturas.

Entre los distritos más cotizados entre los panistas además del noveno local, se encuentra el décimo Federal donde ya han asomado sus intenciones la ex regidora Elvia Rangel, los ex diputados María Luisa Sánchez, Gloria Loza y Gerardo Álvarez y en caso que se confirme la Alianza con el PRI, también levantó la mano la ex diputada Mirian Ayón Castro, actual presidenta de la Red de Mujeres Unidas por Baja California.

Otro que también aspira y suspira es el Ex Presidente del PAN en Tijuana, Rodolfo “Fito” Hernández por el sexto Distrito Federal.

El Grupo del ex alcalde Juan Manuel Gastélum que se reúne de manera periódica en “La Terraza” ya tiene candidato a la presidencia municipal que apoyar y se trata nada menos que del ex Síndico en Tijuana, Bernabé Esquer, quien trae una campaña de regalar “cachuchas” color azul con el logo del PAN y así medirle el agua a los camotes. Por cierto, los panistas se preguntan qué tanto hace el Ex Diputado federal y ex secretario del Trabajo de José Guadalupe

Osuna Millán, Renato Sandoval, quien se la vive prácticamente en el Ayuntamiento de Tijuana.