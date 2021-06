En suspenso….de nuevo

Noticia nada halagadora recibieron los deportistas, que a lo largo y ancho del país se preparan para participar en los Juegos Nacionales Conade, en lo que sería su primera edición.

La competición, que sustituye a la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional, no se realizó en el 2020, como muchos otros eventos, a causa de la pandemia, de la que, dicen, ya vamos saliendo. Tardaron mucho para cancelarla, pero lo hicieron y en el 2021, conservaron la sede principal para Nuevo León, donde ya debería estar en acción la justa deportiva.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero nuevamente pudiera cancelarse el evento, ahora por motivos de dinero, pues según eso, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no ha recibido la partida federal. Se supone que en el presupuesto del 2020 había una partida exclusiva para los Juegos Nacionales Conade, etiquetada, que no se utilizó y los billetes ahí debían estar.

Lo pudieron haber gastado en otros deportistas, por ejemplo, los que tienen boleto para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, lo que no debía suceder, pues como apuntamos líneas arriba, es una lana etiquetada.

En todas las regiones se llevaron a cabo los procesos selectivos y ahora resulta que la final nacional, que son estos juegos, están en peligro de ser cancelados por falta de billetes. Baja California tampoco gastó el año pasado en los Juegos Nacionales Conade y aunque también tenían un presupuesto etiquetado para esa justa, no había billetes.

Por esa razón, David González Camacho, director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, declaró que el estado 29 no tendría representación en el evento nacional. No esperaba que los padres de familia y deportistas le cayeran encima, dio marcha atrás, pero los seleccionados tendrían que asistir a los eventos, viajando en camión, ya que no había para más.

Una participación en competencias de esta naturaleza necesita mucha logística y hay quienes aseguran que no querían enviar representación a los Juegos Nacionales Conade, por falta de conocimiento sobre el tema.

Como siempre sucede en los cambios de gobierno, el que llega viene con su gente y se deshacen de los anteriores, sin tomar en cuenta la importancia de su trabajo y sus conocimientos.

Mientras son peras o manzanas, los atletas de Baja California no descuidan sus entrenamientos, con la mira puesta en los honores de la competencia nacional.

Nuevo León, Jalisco y Baja California pelearon por los honores de la Olimpiada Nacional en las últimas ediciones, en los dos primeros estados han dado continuidad a los trabajos, lo que no suceda acá y quien sabe cómo les vaya, si finalmente se realizan los Juegos Nacionales Conade, en los que debería echarle todos los kilos Ana Gabriela Guevara, tomando en cuenta que la velocista sonorense de Nogales surgió de la Olimpiada Nacional, primero jugando básquetbol y luego en el atletismo, disciplina que la encumbró a nivel mundial.

Por años, la Guevara fue una de las máximas exponentes en la prueba de los 400 metros planos.

El espacio para los Apuntes se ha terminado, hasta aquí llegamos…por hoy, asistan a vacunarse, no hay pretexto para no acudir, ya están con los jóvenes, que hicieron enormes filas para recibirla.