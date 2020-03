¿En qué consiste la suspensión de clases por Covid- 19?

En los últimos días los casos de coronavirus han incrementado alrededor del mundo a un ritmo preocupante y cada país ha decidido la manera más efectiva para evitar el contagio de más personas, algunos iniciaron la cuarentena de varias ciudades, otros cerraron sus fronteras y actualmente México suspendió clases, ¿En qué consiste esto?

El 14 de marzo la SEP (Secretaria de Educación Pública) dio a conocer la suspensión de eventos escolares y el adelanto de vacaciones de #SemanaSanta, esto con el fin de prevenir un crecimiento en los caso de COVID19 en el país y será a partir del 20 de marzo al 20 de abril.

Además, la última semana de clases que corresponde del 17 al 20 de marzo, los padres de familia deberán mandar una carta por escrito indicando que su hijos no tienen tos seca, dolor de cabeza o fiebre, el cual tendrá que ir acompañado de su firma a la entrada del plantel, en caso de tener algunos de los síntomas mencionados no deberán acudir a clases.

Ahora tú te preguntaras, ¿Por qué decidieron de la noche a la mañana suspender las clases? Principalmente porque los casos confirmados aumentaron muy rápido, tan solo el 29 de febrero se dio a conocer el primer caso de COVID19 en México y 17 días después creció a 82 casos en todo el país, con este ritmo de crecimiento que se ha visto en otros países a final de la semana se pudieran estar contando por miles los casos.

Si las actividades continúan como normalmente las realizamos, enfrentaríamos un brote de coronavirus que no se pudiera contener, entonces, teniendo a una parte de la población controlada será más sencillo de manejar, ya que los estudiantes deberán permanecer en casa, no lo han dicho directamente pero esa es la idea principal.

También se suspenderán eventos públicos que no sean indispensables y aquellos con una asistencia mayor a mil personas, por ahora ese es el número máximo pero se espera cambie en los siguientes días dependiendo del número de contagios y se recomienda que los adultos mayores a 60 años no asistan a lugares concurridos y que se protejan durante este periodo, ya que las personas más vulnerables ante el COVID19 son aquellas que padecen enfermedades crónicas.

Si eres estudiante y tienes planeado salir durante este periodo de suspensión de clases no pienses en ti, piensa en tu mamá, en tu papá o en tu abuelita, que ellos podrían ser los más perjudicados en caso de contraer el virus, lo más probable es que tú te cures rápidamente pero ¿Podremos decir lo mismo del resto de nuestra familia?

Empieza hoy a lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos, en caso de que no cuentes con el usa gel anti bacterial, evita saludar de mano, abrazo y beso, tapa tu boca y nariz al toser o estornudar con el ángulo interno del codo, no hagas compras en pánico, compra solamente lo necesario para ti y tu familia, no te aproveches de la situación y revendas con precios absurdos y por último pero no menos importante, ayuda a los más vulnerables, si es posible haz las compras de tu abuelito o abuelita para que no tenga la necesidad de salir, y si no hay razón apoya el #MeQuedoEnCasa, ahora cuéntame tú, ¿Qué piensan de las medidas que está implementando México? ¿Crees que haya un cambio considerable?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática