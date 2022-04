En peligro de extinción

Hace unos días veía un programa en Investigation Discovery y me llamó la atención que en el doblaje mencionaron la expresión “Pareces disco rayado”, tenía años sin escucharla.

La utilizamos para hacerle ver a una persona que repite constantemente lo mismo, pero me pregunto, ¿las nuevas generaciones conocerán dichos, frases y expresiones con las que crecimos los que tenemos más de 40 años?

Si bien, el disco de vinil dejó de comercializarse desde la década los noventa, no deja de ser un artículo de colección, se hacen ferias de vinilos como la semana pasada en Tijuana y algunos artistas han lanzado ediciones especiales en este material conocido como LP y es para los verdaderos fanáticos, ya que también deben comprar la consola donde tocarlos y cada vez hay más tiendas donde los venden y por las páginas de venta en Internet es muy fácil y accesible conseguirlas.

Yo soy un coleccionista de vinilos, justo el nombre de esta Columna, pero como siempre, me gusta pedir apoyo de mis amigos que colocaron en mis muros de redes sociales algunas expresiones que poco a poco se usan menos como “Se le borró el tape”, ¿te acuerdas cuando se grababan las canciones de la radio y con un golpe de suerte el locutor no hablaba encima de ellas? Que buena época, lo peor era cuando sin querer queriendo se nos borraba todo o se trozaba la cinta. ¿Qué hacías tú para pegarla?

Una tradición de nuestras mamás y abuelas era tejer y bordar, pasaban horas en esta actividad y de ahí sale “Meter hilo para sacar hebra”, pero qué tal el “Come torta con tu hermana la gordota”. En el programa del Chavo del 8 la alargaban poniendo “con una tijerita que no corta ni el maíz ni la mazorca”, ¿Se acuerdan?

“Calmada venada”, “Quieto prieto” o “Ya rugiste león” ¿quién no las escuchó en algún momento? Habemos algunos que seguramente las seguimos usando como el “Paros a la 8¨, una frase muy tijuanense, de un lugar muy concurrido (me contaron, yo siempre he sido bien portado) que estaba ubicado en la Calle 8 y Constitución de la Zona Centro, el cual fue demolido y actualmente es un parque familiar.

“A ver si como roncas duermes”, para ver si eras apto para algo o “Ni que fueran enchiladas”, sigo en duda con esta expresión, ya que hacer enchiladas (alimento) es muy complicado o se refieren a enchilarse comiendo un chile?

Muy de Tijuana también es “Agarra la burra en el bule”, para tomar el camión verde y crema y que el boleto sumara un 21 te hacía el día. “Vamos a dar el rol a la Revu” o ”Vendo carro no tijuaneado”, también muy de nuestra ciudad.

“Sepa la bola”, “Mi mero mole”, “Se me fue el rollo”, “Del año del caldo”, 2Come churro” y “La carne de burro no es transparente”, ya es raro escucharlas en gente joven.

“Quimis”, para pedir tiempo o espacio decíamos “Pido quimis”, “Clarín, corneta”, “Solo barres por donde ve la suegra”, “Chinteguas” y “Se me puso la piel chinita”, ahora es, estoy en shock.

Y así muchas más expresiones, espero hayan recordado parte de sus vivencias, hasta el próximo viernes.