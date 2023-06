En 2024 votarán los reos

En los estados de Coahuila y Estado de México arrancaron las elecciones locales el 15 de mayo en los centros penitenciarios para la elección de gobernador. Esta noticia me llamó la atención y yo tenía el entendido que una persona en prisión automáticamente perdía sus derechos cívicos como votar.

Me fui al internet a investigar al respecto y me encuentro que, para empezar que el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de la suspensión de estos derechos y prerrogativas, en el inciso II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; III.Durante la extinción de una pena corporal; VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

¿Entonces? Bueno, resulta que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó el 20 de febrero de 2019 que dicho pleno determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas (procesadas) tiene derecho a votar ya que se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia.

Y agrega: “Por lo anterior, y para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba antes de ese año, en la que se establezca el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, a tin de que puedan practicar este derecho en las elección que se llevarán a cabo eses año”.

En tanto el INE en su comunicado de prensa número 138 nos ilustra sobre cómo se iban a llevar a cabo las elecciones en Coahuila y el Estado de México, “de acuerdo con el Modelo de Operación de la Prueba Piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en las elecciones locales de Coahuila y Estado de México, aprobado por el INE, la votación anticipada en los centros penitenciarios contemplados para dicha prueba podrá extenderse hasta por cinco días consecutivos, entre el 15 y 19 de mayo de 2023”.

Esto se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Coahuila y en los 20 centros penitenciarios del Estado de México. Según algunos diarios nacionales el 90 por ciento de las personas en prisión que no han sido sentenciados y quienes se inscribieron en el listado nominal para votar emitieron su sufragio entre estos días determinados por el INE, lo que significó que 4 mil 530 personas pudiera sufragar, en una lista de 4 ml 991. Los resultados se darán a conocer el domingo.

En Baja California hasta el momento la Ley Estatal Electoral no contempla el voto de los individuos en prisión que no han recibido una sentencia, por lo tanto, si fueran las elecciones este fin de semana no podrían votar por diputados locales ni alcaldes, así me lo comentó Jorge Aranda Miranda, ya que no se han hecho las reformas necesarias. Por su parte, el diputado de Morena, Juan Manuel Molina me comentó que, al parecer, hay algunas iniciativas de reforma pero no me aseguró al respecto, o sea lo ignora. Traté de conseguir en la información de cuántas y cuántos internos eran procesados en las penitenciarías de Baja California a través de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, pero como siempre ocurre en estos gobiernos de la 4T, son lentos u opacos y el Tribunal Superior de Justicia de B.C., me remitieron a la Comisión Estatal, sin embargo según datos del 2022 el 60 por ciento de los internos en cárceles del estado son procesados, o sea que podrían votar y el 40 por ciento son sentenciados. En septiembre inicia el proceso electoral federal 2024 y en diciembre en el Estado. ¿Cuántos reos votarán el próximo año en Baja California? Lo veremos. Nota: mi más sentido pésame a la familia de mi amigo y periodista fallecido, Arturo González Pérez.

*El autor es Periodista independiente.