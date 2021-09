Eliminados, los favoritos

El desangelado Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza, con sólo seis equipos, todos de la Zona Costa, tenía como favoritos a los equipos de las ligas Municipal, de Tijuana y Ensenada. En el papel lucían como favoritos para disputar el título y ser base del seleccionado que representará a Baja California en el nacional de la especialidad. La Paz, en Baja California Sur, será sede del evento beisbolero de máxima categoría, en la ya, muy cercano, mes de octubre. El fin de semana, Rosarito fue al campo Salvador Sierra Vera para imponerse a los Azules de Tijuana Municipal, consiguiendo el boleto a la final por el cetro. Antes, la escuadra de Rosarito había dejado en el camino a la selección de La Mesa, que dio pelea, pero al final se quedaron cortos. Hasta problemas tuvieron los Rojos de Ensenada Municipal para usar el Deportivo Antonio Palacios para hacer sus juegos como local. David González Camacho, director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California ordenó que cerrarán las puertas, ya que los Rojos participaban en un evento de la normatividad, federado, avalado por la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California. Hay que recordar que David trae pleito con el paladín, quien tiene secuestrado a la pelota del estado 29 desde hace más de 20 y no tienen para cuando quitarlo de la presidencia. Uno de los objetivos de David, al llegar a la dirección del Inde, fue remover de la presidencia de la asociación al paladín, lo que no ha logrado en casi 2 años y no creemos que lo logre en las dos semanas y días que le restan a su gestión en la paraestatal del deporte. Se le dijo muchas veces que al paladín sólo podían removerlo los presidentes de ligas, al ser la de béisbol una asociación civil. Pero David insistía en qué si era posible, amparándose en la Ley del Deporte, que, según nosotros, no marca nada al respecto o al menos que la hayan modificado para tal fin. Lo único que pudo hacer David en contra del paladín fue integrar los equipos que representaron a Baja California en la primera edición de los Juegos Nacionales Conade. Otras asociaciones deportivas si intervinieron en los procesos selectivos para formar las escuadras del estado 29. Volviendo con el estatal, en el grupo de Ensenada logró el boleto a la final la escuadra de la Liga Rural de Maneadero, sobre los Rojos de la Municipal y la Urbana Chapultepec. Nunca supimos cómo se eliminaron y hasta las ligas ignoraban cuantos pasarían a la siguiente ronda, pero ya está definido quienes disputarán los honores. Tampoco sabemos en cuantos partidos disputarán la corona, menos donde empieza la final. En Tijuana le hicieron poco caso al estatal y los aficionados que gustan del béisbol de calidad, semana a semana, hacen magníficas asistencias en los escenarios de la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana, ya que el torneo dedicado a Clemente Rincón es de alto nivel y lo mejor está por venir, en la ronda donde estará de por medio la corona. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, hay que seguir cuidándonos, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque estemos vacunados y los renuentes que se niegan a recibir sus respectivas dosis, quédense en casa.