El sospechosismo de las vacunas

¿Las vacunas producen autismo? ¿Las vacunas Covid pueden enfermar? La impotencia ante un problema, y el no poderlo resolver, suele compensarse con la popular fantasía sobre los peligros de la ciencia aplicada. Tener un hijo autista genera tanto dolor, por lo menos inicialmente, que imaginar un causante resuelve mucho de la impotencia. Las vacunas propias de la infancia coinciden en tiempo con el diagnóstico de autismo poco después de haberse inoculado estas. De allí a que sean la causa hay un mundo. Con las vacunas Covid sucede algo parecido. Ante la impotencia de la pandemia, muchos, demasiados, se niegan a vacunarse por suponer, como dice el himno, un extraño enemigo.

¿Qué argumentos he escuchado en el consultorio? Desconfiar de que hayan hecho la vacuna en poco tiempo, de golpe se hicieron expertos en desarrollo de vacunas y les resulta inverosímil lo que en realidad es una hazaña. La mayor empresa de la historia de la ciencia a la fecha. El sospechosismo, con o sin conspiración asociada, es de esperar ante lo que resulta incontrolable. Más allá de la válida hipótesis de su origen por un accidente en un laboratorio de Wuhan, es la mala intención lo que se sospecha. Que la industria farmacéutica soltó al bicho y ahora nos quieren vender sus vacunas. Que pueden causar un daño a mediano o largo plazo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Inclusive hay quienes desplazan su temor a la aguja a una sensación de pánico frente a ella, he visto videos de francas reacciones de ataque de pánico durante y después de su aplicación. Hay quienes temen más morir por la vacuna que por el Covid, algunos por narcisistas suponen la estupidez de las masas en la búsqueda de la vacuna, cosa de tontos e ignorantes, dicen. Las fantasías sobre el científico maldito son más comunes en Estados Unidos, veo asombrado las manifestaciones callejeras anti-vacunas, anti-medidas sanitarias, acá no veo eso. Llegué a ver escenas de pequeñas peleas entre jóvenes en la CDMX por problemas del lugar en la fila, mientras en el otro lado les van a ofrecer 100 dólares para que se vacunen, anticipo más de uno pensará que se hubiera esperado.

Quedó para la historia el desenfado del presidente con el cubrebocas y la sana distancia, se contagió y puso en riesgo que se desestabilizara el País si él hubiera fallecido. Hay celebridades que se ufanan de no vacunarse poniendo en riesgo a sus seguidores que los imitan. Mueren de Covid algunos que se negaron a vacunarse, la gran mayoría de las personas intubadas por Covid en la región son no vacunados, aun así, la loca negación persiste. Creer que la tierra es plana no nos va a matar, negar la vacuna sí. * El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.