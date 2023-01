El rock, ¿Vive o sobrevive?

Siento ñañaras cuando veo que le llaman clásico al rock que escuchaba en mi juventud y del que aún quedan algunas leyendas vivas. Me cimbran noticias como la muerte de los sobrevivientes, es el caso de Jeff Beck quien falleció la semana pasada. Un gran guitarrista que influyó mucho en los grandes. Las declaraciones de Paul McCartney, Brian May y Pete Townshend lo confirman. Todos los que fuimos muy jóvenes en los sesenta y consumimos el cine de vanguardia recordamos el impacto de Blow-Up de Antonioni, que tiene una breve y poderosa escena donde Beck, junto a Jimmy Page, rompe una guitarra. Eran The Yardbirds, pasó por ellos Eric Clapton. Me sorprende que hasta Elvis vuelve a ser noticia con la muerte de su única heredera e hija, Lisa Marie Presley, por un paro cardíaco como su padre, también la semana pasada. Llamada Princesa del Rock & Roll, nunca tuvo mayor éxito con sus composiciones y volvió a la fama en sus dos años de matrimonio con Michael Jackson. Me sorprende que haya noticias de sucesos de esa época como la dada a conocer la semana pasada sobre que John Fogerty recuperó los derechos sobre sus canciones, tras pelear más de cincuenta años por las canciones que grabó con Creedence Clearwater Revival. Quienes vivimos los sesenta, escuchamos fascinados cada uno de sus discos, había sondeos radiofónicos preguntando si los preferíamos, comparándolos con The Beatles. Sigues vivos componiendo e interpretando ante multitudes el Nobel Bob Dylan o el legendario Mick Jagger, quien parece tener el síndrome de Dorian Gray al verlo bailar y cantar. Todo esto desaparecerá en pocos años, el rock clásico tendrá a todos sus pilares muertos, será el capítulo final de una era musical como no hemos vuelto a escuchar otra. El rock como género sigue vivo y con importante audiencia, pero muy lejos de lo decisivo que fue en la generación de esos años. Hay quien ubica al rock clásico hasta los ochenta del siglo pasado, en mi experiencia no pasó de los setenta. Mi edad me permite ser un "grinch" del reggaetón, me frustra ver el encanto hacia la música sintética. Finalmente, mi edad me permite recomendar algunas de las grandes bandas olvidadas The Band, Manfred Man, Blood, Sweat & Tears por mencionar las primeras que se me ocurren, aunque hay leyendas que ya casi no se escuchan como The Who y Badfinger, mis bandas favoritas. Álbumes, como el poco escuchado, a pesar de ser el Big Bang del sonido de la era, Pet Sounds de Beach Boys. Canciones icónicas como la siempre moderna Wooly Bully de Sam The Sham & Pharaohs que siempre alegrará el corazón. Me complace mucho ver músicos muy jóvenes interesados en el sonido de esos años. Ahí se los dejo de tarea. * El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.

