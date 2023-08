El robo de Rosarito

Raro por decir lo menos, resulta el robo cometido a las instalaciones del DIF Municipal de Rosarito y es que primero se dijo que el hurto era de al menos 300 mil pesos, centavos más centavos menos, y después que siempre no, que todo se trató de una “equivocación” y “falta de observación”, pues lo único que se robaron fueron algunas bolsas llenas con monedas, ¿cuánto? No se sabe.

Este incidente deja más preguntas que respuestas, pero como diría el descuartizador, vamos por partes.

Si bien no hay que ser mal pensados, la primera pregunta que salta a la vista es ¿por qué no hay personal vigilando las oficinas, pues éstas se encuentran a un costado de la casa municipal? Y peor aún, según trascendió no había evidencia de que las cerraduras hubieran sido forzadas.

Si a esto se añade la incógnita de el por qué había una cantidad respetable de dinero en un cajón de escritorio, cuando en teoría el dinero debe ser depositado a la cuenta bancaria de la institución, precisamente por seguridad, las dudas se hacen más grandes.

Cómo se puede justificar un “olvido”, es decir, ¿a quién se le puede olvidar dónde deja 300 mil pesos?

El caso es que se armó todo un operativo por parte de la fiscalía en Rosarito, por peritos de la dependencia que “peinaron” las oficinas de la institución para dar con los responsables pero horas después se reveló que sí hubo un robo “pero nomás poquito”.

Lo cierto es que desde hace tiempo el DIF ha dado mucho de qué hablar, pues solo basta ver la larga lista de observaciones en su cuenta pública del 2020.

Habrá que ver qué tan investigada está siendo por la Sindicatura, pues no son pocos los que aseguran que el desorden en las cuentas despierta más que sospechosismo.

Sin plazo

Luego del tiempo de gracia que se les dio a los centros nocturnos para cumplir con los nuevos protocolos y medidas de seguridad en base a la ley de alcoholes, el Congreso del Estado anunció que no se dará más plazo para cumplir con lo establecido.

Con estas medidas, los bares deberán implementar cámaras de seguridad en puntos estratégicos del lugar, contar con detectores de metales, salidas de emergencia, capacitación y certificación de los guardias de seguridad, entre otras medidas.

Tan sólo en Mexicali se habla de que al menos se tendrán que capacitar entre 500 y 2 mil guardias de seguridad: ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se inició con la capacitación a guardias, siendo el primer grupo de 60 personas que llevarán un curso de 25 horas en total.

Los cursos se impartirán en todos los municipios del Estado, siendo el primero Mexicali, hay que recordar que los cambios derivaron de las desapariciones en los antros de la zona Dorada de la capital, las cuales suman nueve. Ahora tocará a los establecimientos cumplir con todos los protocolos, de entrada el Ayuntamiento de Mexicali ya informó que dos bares serán suspendidos por no cumplir con las revisiones de seguridad y no presentar la modificaciones para seguir operando, además la alcaldesa Norma Bustamante detalló que siguen con las reuniones de seguridad con los diferentes involucrados para mantener la coordinación en el tema.

Parece que el tema no quedará en el papel y las autoridades de verdad pondrán atención a una problemática que se ha vivido por varios años en algunos establecimientos de la ciudad.