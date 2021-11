El problema está en el endomarketing

Ahora sí les cuento el hilo de cuando una cervecera perdió una maravillosa oportunidad de éxito en marketing.

Generalmente los directores o CEO’s están rodeados de “Rottweilers”, así les llamo, son guardianes celosos que no dejan que “pase” nada a su amo, generan #CeoBlindness.

Hace 3 años le propusimos a la cervecería:

Conocer el comportamiento de la vida social en los centros de consumo de la ciudad:

1. Identificar a los clientes de bares y restaurantes.

2. Montar un canal publicitario a través de WiFi.

3. Conocer la frecuencia y permanencia.

4. Data mining, recopilar en cada conexión más información.

5. Conocer el ticket promedio de consumo.

6. Construir una red de meseros para convertirlos en embajadores de marca.

7. Construir una audiencia para hacer focus groups.

8. Entregar publicidad, promociones u ofertas en tiempo real y segmentado según demográficos, intereses o micronichos.

9. Extender la comunicación a email.

10. Crear un programa de afiliados para meseros.

11. Encuestas de salida en tiempo determinado después de la desconexión.

12. Mover el tráfico de un lugar a otro. Ej. Del estadio de béisbol a una antro.

13. Controlar las promociones.

Herramientas:

• WiFi Marketing

• App nativa para meseros

• App montada en WiFi para los clientes (Sin descargarla para usar)

• Access Point

• Estrategia: omnicanal

Hicimos una demostración en sus oficinas y el director autorizó la prueba piloto con 20 restaurantes o bares.

Las bases de datos se construyen, estamos hablando que en un corto plazo hubiéramos obtenido suficiente información para comunicarnos con todo aquel que consumiera cerveza.

UX:

1. Llega el consumidor al restaurante

2. Hay apoyos visuales para invitarlo a conectarse a la red WiFi (brandeada con la marca)

3. Regístrate para obtener 2 cervezas GRATIS (solo nombre

Supongamos que ese consumidor va a otro bar donde se encuentra la misma red wifi, al ver su cel se da cuenta que al conectarse a internet, lo saluda por su nombre, le ofrece otra promo y le pide datos extra (tu edad, tu apodo, etc). Así se va construyendo la base de datos.

Al mismo tiempo los meseros van “quemando” códigos QR’s y se puede activar la estrategia “gamification” consiste en enviarle vía SMS (o email) la meta: “Consigue 50 códigos canjeables por un 24 en el expendio” (compiten entre ellos)

Lograr que los meseros busquen recomendar la marca y les pidan a los clientes conectarse a WiFi. Todo controlado por un solo dashboard donde la marca tendría control absoluto de la información que se estaba generando en tiempo real así como de la comunicación vía WiFi con el consumidor o con los meseros, el dashboard con niveles de usuario, segmentado por cadenas de restaurantes, o por zonas, por el filtro que desearan configurar. ¿Quieres promover cierta marca? Cambia el diseño en el portal wifi y que se lo muestre a todos en 5 min, ó solo a: mujeres entre 20 y 35 años que hayan asistido 4 veces al mes en centros de consumo después de las 8 pm. A ese nivel de segmentación. También avisa a los meseros de la activación. Todo desde un tablero.

Prueba piloto: Conectar 20 puntos de consumo. “Bajar la señal a los de trade” Esos ejecutivos de 30 años. Tenían que hablar con el restaurante o bar para instalar el access point al WiFi.

1. El access point además servía como bloqueo, solo 1% de banda ancha podían utilizar los consumidores para no tener que ingresar password.

2. La cervecería pagaría las cervezas regladas.

3. No se necesitaba mas que la conexión a WiFi que ya utilizan. Sencillo.

Les ofrecimos a los restaurantes compartirles solo la información que ellos generaran para ayudar con sus estrategias de comunicación digital. ¿Qué creen? No les dió la gana ejecutar, no le dieron la importancia al proyecto, su superior no los supervisaba y así como lo lees…

A duras penas colocaron 2 access point y se olvidaron del tema. Hoy tuvieran información que vale ORO. Entonces el director jamás se enteró porque sus Rottweilers no dejaron pasar la información. Ahhh pero cuando en Europa llevan a cabo estrategias maravillosas, ahí sí!!! Que chingones los europeos, los gringos o los asiáticos.

Siempre el problema está en el endomarketing. Pasó en Hermosillo, Sonora. Si tan solo los directores y CEO’s pusieran un poco de atención.