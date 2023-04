El ninguneado

Después de haber disfrutado del poder durante toda su vida, llega Donald Trump a la corte en Nueva York, con los hombros caídos, una cara de amargura y de desesperación, y una enorme frustración por no poder ser el sujeto que antes fue. En su aparición en la corte, el martes 4 de abril, el sistema de justicia norteamericano lo obligó a presentarse y escuchar en voz del juez, los cargos de los que se le acusa. No le valió la riqueza, ni ser expresidente, ni sus conexiones político-partidarias, ni las protestas de sus correligionarios del partido republicano,se le sentó en el banquillo de los acusados, desde donde se declaró inocente. Se le obligó a decir su nombre, su edad, su profesión y se le tomaron las huellas digitales, como a cualquier delincuente, aunque no se le tomó la fotografía de frente y de perfil. No obstante, en su enorme ego sigue latiendo la errónea idea de que debe ser objeto de tratamiento especial, por lo que, por medio de su abogado, solicitó no estar presente en las audiencias presenciales que le han fijado. El Abogado del Distrito de Nueva York, Alvin Bragg, ya le marcó una vigorosa raya diciéndole que no falte o se atenga a las consecuencias.

El músculo, que alardeó iba a mostrar en corte, no hizo su aparición. Por el contrario, su actitud era insegura y miraba constantemente a sus abogados, sin emitir ninguna palabra. Su rostro serio y consternado era el reflejo del remolino de malos presentimientos que lo agobiaban. Las actitudes desafiantes, groseras y autoritarias, que enarboló en sus mítines, insultando o burlándose de todo y de todos, no aparecen en este significativo acto de justicia en su país. Trump está a un paso de la ruina y del fin de su trayectoria política. A pesar de que sigue teniendo un importante número de seguidores y aportadores para sus campañas, ya no cuenta con la cantidad suficiente como para ganar, cuando menos, la nominación como precandidato repúblicano. El hecho de que se encuentre ante la enorme posibilidad de ser declarado culpable y le condenen, trae consigo una estancia en la cárcel por muchos años.

Sin embargo, también existe la remota posibilidad de que pudiera revertir las acusaciones y ser declarado inocente. Cualquiera que sea el resultado, el impacto de haber sido obligado a someterse a la justicia, ha mermado su influencia y las posibilidades de que sea nominado como candidato republicano. Los ciudadanos que lo apoyan, han ido reduciéndose día con día. El llamado que hizo a que se volcaran a las calles para protestar por su juicio, no tuvo ninguna respuesta efectiva. Un puñado de personas aparecieron en la corte o se manifestaron en las calles.

Lo peor de este asunto es que después que se resuelva el juicio de los 34 cargos, existe una denuncia por violación sexual en su contra, que deberá atender y resolver en los tribunales. No son noticias buenas ni fácil de deshacerse de ellas. Va a tener que hacer gastos fuertes y someterse al escrutinio en la corte, y con el público que lo desdeña. Es el ocaso de una figura problemática, violenta, abusadora y vengativa. Nada bueno le depara el futuro cercano a Donald Trump. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.