El legado de Camilo

A pesar de que estuvo retirado muchos años de los escenarios musicales, el público de los setenta y ochenta, que creció con sus letras, seguirá recordándolo a pesar de su ausencia.

El pasado domingo 8 de septiembre, el cantautor Camilo Sesto falleció a los 72 años, en su natal España, pero su música sigue viva, ya que sus canciones formaron parte de algún momento de nuestras vidas.

A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos, gracias a sus casi 40 producciones de estudio y la más reciente que se llama “Camilo sinfónico”.

Poseedor de una gran voz y presencia escénica, Camilo Blanes, nombre de pila, logró cautivar a toda una generación con su talento, su lista de éxitos es muy grande pero la mayoría de nosotros recordamos “Melina”, “Vivir así es morir de amor”, “Perdóname”, “Fresa salvaje”, “Algo de mí”, “Quieres ser mi amante” y “Getsemani” del musical Jesucristo Superestrella.

Siempre se consideró un “romántico empedernido” que en sus composiciones mostraba ese lado humano, que a sus seguidores fascinaba. Es por eso que durante la década de los ochenta, le produjo discos y canciones a muchas estrellas de la época, aunque la mayoría desconoce que detrás de ese éxito está el talento del español.

Empiezo con Lucía Méndez, si bien es sabido por todos que la señora no es la gran cantante, eso no le importó a Blanes y le produjo el disco “Cerca de ti” en 1982, del cual se desprendieron sencillos como “Culpable o inocente” y “Atada a nada”.

El mismo Camilo en entrevistas le propuso que se dejara dirigir, ya que ella venía de cantar rancheras y los mexicanos la identificaban en este género.

El resultado fue muy grato para el compositor porque declaró que la había hecho cantar con sentimiento y las ventas alcanzaron el millón de copias en México.

La también actriz de telenovelas como Vanessa y Tú o nadie expresó recientemente en los medios su profundo agradecimiento por haberla lanzado al mundo de la balada pop.

La carrera de José José a finales de los 70, ya estaba consolidada, tenía innumerables éxitos en la radio y fue con “Si me dejas ahora” también de la autoría del español, que se consolidó como un baladista de talla internacional.

Para el año de 1985, hace mancuerna con la cantante estadounidense Lani Hall, esposa del productor musical Herb Alpert, famoso por Tijuana Brass. La canción “Corazón encadenado” fue un éxito en ventas y el videoclip fue muy visto en toda Latinoamérica y en programas como “Video éxitos” y “Siempre en domingo”.

Otro dueto inolvidable fue el que realizó con Ángela Carrasco. Ella radicaba a en España y la disquera Ariola los reunió con el tema “Callados”, el cual tuvo mucho éxito y hasta la fecha es uno de los favoritos de sus seguidores.

La dominicana lanzó después otras producciones como “Boca rosa” y “Lo quiero a morir”, que fueron bien recibidas en México.

Sin duda, uno de los mejores compositores y artistas que ha dado España y que América Latina también disfrutó.

Su legado musical se estima que genera regalías de 800 mil euros por año, así que solo esperemos que no haya conflictos por la herencia entre sus familiares.

Mientras tanto, todos a disfrutar de su excelente trabajo musical.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución