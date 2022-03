El ahorro de un individuo puede ser destinado para algo muy específico: comprar una casa, un carro, o para el retiro. Sin embargo también podemos afirmar que es válido ahorrar por sí mismo, ya que no sabes cuándo puede surgir un imprevisto. Y además el ahorro tiene un beneficio intangible que no mucha gente descubre. Todos sabemos que con el dinero se compran cosas, pero cuando tienes un ahorro adquieres intangibles: te da flexibilidad, tiempo de espera, tiempo para pensar, etc. Y estos intangibles pueden ser más valiosos que las cosas que adquirimos. Veamos.

QUÉ OCURRE

Antes el mundo era totalmente localista, por ejemplo hace cien años la mayoría de la gente no tenía teléfono ni servicio de correo; un trabajador con una inteligencia media y con un buen servicio destacaba en una ciudad. En estos tiempos digitales esto ha cambiado por completo, ahora un trabajador y/o empresa compite con todo el mundo prácticamente gracias a la facilidad para adquirir productos y servicios vía internet, si no creen pregúntele a Jeff Bezos o a los socios de Mercado libre. Y esto aplica primordialmente a los trabajos que se realizan con la mente y no con los músculos: educación, marketing, consultoría, incluso hasta la medicina en algunos aspectos está más competida. Entre más software se desarrolle más negocios y giros entrarán en estas categorías.

Y esto lo podemos relacionar con otra pregunta que nos podemos hacer: ¿como puedo destacar? Antes la respuesta natural era que como soy inteligente se me facilitara sobresalir, pero esta respuesta ya no es válida. Con el acceso a servicios y expertos vía digital ya no aplica. Y aquí es donde precisamente entra en acción el lado oculto del ahorro para el ser humano, ya que al tenerlo nos permite tener flexibilidad, con la liquidez podemos espera a que lleguen buenas oportunidades, tenemos tiempo para aprender algo nuevo, menos urgencia por imitar a competidores que tiene mayor capacidad de maniobra que uno, y tienes más margen para encontrar un aspecto profesional que te guste y que te apasione hacer. La posibilidad de hacer esto es precisamente lo que te distinguirá de los demás y te permitirá sobresalir.

CONCLUSIÓN Estimado lector, tener mayor control sobre tu tiempo y poder disponer de más opciones es una moneda cada vez más valiosa en este mundo actual. Y recuerde, ahorro es igual a ingresos menos gastos. Y entre más gane y menos gasto mucho mejor. El problema es que cuando hay más ingresos inmediatamente más gastos. El plus adquirido no se enfoca al ahorro sino al consumo. Y además tener presente que se logra un patrimonio cuando se tiene un plan para alcanzarlo y muchas personas creen que cuando ganen más lo tendrán, y no es así ya que no es cuestión de ingresos sino de planeación.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros