El ferrocarril en BC

Para los habitantes de Baja California en el siglo pasado el problema de las comunicaciones fue una de las principales preocupaciones, ya que no había comunicación directa con el resto del país a través del territorio nacional. Si uno quería trasladarse ya fuese a Tijuana o a Hermosillo invariablemente había que hacerlo a través de Estados Unidos. El 2 de marzo de 1922 tomó posesión como gobernador del Distrito Norte de Baja California el Lic. José Inocente Lugo y en el periódico oficial del 10 julio de 1923 apareció la convocatoria para contratar los trabajos relativos al proyecto de la construcción de un ferrocarril a San Felipe y que posteriormente se prolongaría hasta San Luis Gonzaga, con el nombre Ferrocarril Nacional de la Baja California en el tramo inicial de 26 km entre la estación de Pascualitos del Ferrocarril Inter-California y el cerro el Mayor el cual fue suspendido en enero de 1924 cuando se tenía un gasto de $ 1,260,584.12. El día 20 de marzo de 1937 se inició la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California, cuya primera etapa de 254 km. de Mexicali a Puerto Peñasco fue inaugurada el 5 de mayo de 1940, en abril de 1948 se inauguró el tramo comprendido entre Benjamín Hill y Mexicali con una longitud total de 524 km. La inauguración oficial del Ferrocarril Sonora-Baja California se realizó el 7 de abril de 1948 en Benjamín Hill, con la asistencia del Presidente Miguel Alemán, el Gobernador de Sonora General Abelardo L. Rodríguez, el Secretario de Agricultura Nazario Ortiz Garza, entre otros. El Presidente Miguel Alemán inauguró oficialmente la vía trasladándose desde Benjamín Hill hasta Mexicali en el "Tren Olivo", que era en ese tiempo el tren Presidencial. El Sonora-Baja California cumplió ampliamente con su misión de ligar a Baja California con el macizo continental del país y por cincuenta años fue el medio de transporte más importante, millones de pasajeros y toneladas de carga fueron movilizados por él. Hubo un tren rápido que nombraban "La Bala", era muy popular entre la gente de Mexicali. Todo iba bien, hasta que se inauguró la carretera San Luis Río Colorado-Santa Ana, porque se establecieron los servicios de camiones de carga y pasajeros, lo que significó una gran competencia para el ferrocarril. A fines de los años noventa, el Sonora-Baja California fue adquirido por Ferrocarril Mexicano, empresa que suspendió el servicio de pasajeros el 18 de febrero de 1998, aparentemente por incosteable. Ya han pasado casi veinticinco años desde su privatización, la empresa Ferromex concesionaria de este servicio nunca se ha involucrado con esta ciudad a pesar de que sus instalaciones están prácticamente en el centro geográfico de la misma, la carga que transporta la hace transitar por calles y avenidas dañando la estructura de los pavimentos, no cuenta con señalamiento vial adecuado ni con barreras protectoras ante el tránsito de sus equipos, ya no es posible que sus talleres y patios de maniobras se encuentren en donde están actualmente, es urgente su reubicación y su involucramiento en los temas de tráfico y convivencia con la ciudad de Mexicali. Nuestra ciudad cuenta con un aeropuerto internacional, el cual ha incrementado sus vuelos a diferentes destinos del país, pensar en que los ferrocarriles pudieran competir con las líneas de aviación o con los autobuses de pasajeros es una verdadera estupidez. Habrá que recordar que casi la totalidad de las vías férreas fueron trazadas y construidas en el porfiriato, en donde la velocidad máxima solo llegaba a los 60 km/hr, el famoso tren bala que salía de Mexicali a Guadalajara tardaba más de 40 horas en realizar el recorrido, los concesionarios han modificado algunos trazos y han logrado llegar a 80km/h en promedio. Además los componentes mecánicos de los trenes de pasajeros son distintos a los de carga, utilizar las vías de carga para el transporte de pasajeros nunca será rentable, además faltaría construir dobles vías para mejorar la movilidad por las mismas, sobre las cuales nunca superaran los 100 km/hr. Otra ocurrencia del inquilino de palacio.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.