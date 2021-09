El fenómeno Ohtani y el culpable Arturo

o-o-o-o

Hoy

y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte. Mauricio Fukuda, de San Francisco, pregunta…: “¿Qué opina de Shohei Ohtani?”.

Amigo Richio…: Un pitcher de 27 años, que a estas alturas, después de cinco meses de temporada, pueda mantener sus lanzamientos entre las 96 y las 101 millas por hora, rumbo a 12 o 13 victorias; y además, que ese mismo pitcher, vaya rumbo a los 50 jonrones, a más de 100 carreras impulsadas, ya con 22 bases robadas en 31 intentos y todavía tenga promedio al bate de 270, es sospechoso de ser un extraterrestre, un superdotado, un animal raro.

Lástima que Arturo Moreno y su gente sean incapaces de armar un róster ganador, por lo que los Angelinos, con Ohtani en la alineación todos los días, son penúltimos en la Divisón Occidental, con la vergonzosa marca de 68-68. La verdad, me gustaría ver a Ohtani en una Serie Mundial. ¡¿Qué más te puedo decir?!. Humberto González, de Aragua de Barcelona, comenta…: “Leí su columna sobre Lindor, que nadie lo quiere, y el multimillonario contrato que lo amarra a los Mets hasta 2034, por muchos millones. Pienso que un pelotero así, debería preocuparse más por ser mejor persona, mejor jugador, mejorar sus habilidades, en lugar de dar esa imagen de ‘jugar por dinero, y me vale lo que digan de mí’, ya que así creo le está dando un pésimo ejemplo a los jóvenes y niños que se inician en este deporte”.

Octavio Murrieta M. de Mexicali, pregunta…: “Si hay tres en bases y dos outs, en extrainings, y en jugada, hacen el tercer out, con el corredor que está en tercera, en el siguiente inning, ¿a quién ponen en la segunda base? porque el último bateador seguirá en turno”. Amigo Tavo…: ¡Ay, Manfred! La idea de mandar a segunda al último out, es para alejarlo de la posibilidad de que le llegue el siguiente turno estando embasado. En este caso, tienen que poner en segunda al corredor out en tercera.

Gil Isidro, de Cancún, pregunta…: “¿Posee Aaron Judge las cinco habilidades para ser el sexto pelotero más completo en la historia?”.

Amigo Gil…: Es un buen candidato. Si mantiene el contacto al bate que ha logrado este año, sin perder su poder, y si puede correr mejor las bases, será buen compañero de Willie Mays, Joe DiMaggio, Mikey Mantle, Roberto Clemente y Alex Rodríguez.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.