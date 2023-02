El esperado no deseado

En 1994, en una de esas ocasiones que regresé a Los Ángeles, California, donde vivía, me encontré con una de las personas con quien compartía el departamento, durmiendo casi en el quicio de la puerta principal, totalmente vestido y con sus zapatos puestos. Esta persona era un sujeto duro, acostumbrado a las situaciones difíciles y peligrosas, que no tenía miedo a enfrascarse en una pelea callejera si era provocado. Le gustaba mostrar una cicatriz que tenía en el abdomen, producida según él, por una bala que entró y salió sin dañarle órganos internos importantes. Desde su bravura, quiso imponerse a quienes compartíamos el departamento, pero no lo logró, porque todos éramos toros toreados. Sin embargo, procurábamos no provocar su ira, no fuera a ser el diablo. Cuando le pregunté por qué estaba acostado allí, me dijo que se prevenía de otra terrible réplica del terremoto. Los sismos doblegan a los más gallitos. Este evento costó la vida de 57 personas, que murieron aplastadas por las losas de sus edificios, cuando se desplomaron. La mitad de estos fallecidos murieron en un solo complejo de departamentos. Eran las 4:30 de la madrugada, cuando todo mundo está durmiendo o está bañándose para comenzar su día, cuando se dieron los primeros movimientos. La culpable de este sismo y de muchos otros -más los que vienen- es, sin duda alguna, la Falla de San Andrés, que corre desde la alta California, cruza San Francisco y termina en el Golfo de California después de pasar por Mexicali. De ella y de la acumulación de la tensión en el subsuelo, por los continuos movimientos telúricos, podemos esperar un terremoto enorme que destruya nuestro centro de confort, y nos envíe a situaciones que no nos hemos imaginado, y para las cuales, ningún país esta entrenado. La comunidad científica asegura que nuestra península podría desprenderse del macizo continental, darse la vuelta sobre su eje, y convertirse en una isla.

En Turquía y Siria, hacía cerca de noventa años que no sufrían un terremoto como el que acaba de pasar. Este como aquel, ha sido muy vigoroso. Ya se han acumulado más de 20,000 muertos por esta circunstancia, más un número igual de grande, de heridos, además de los desaparecidos. Las escenas de terror chocan con las lecciones humanitarias que nos han dado los supervivientes. Por ejemplo, está el caso de una niña a la que se le tomó una foto, con el brazo doblado, protegiendo a su hermanito. La hermosa sonrisa que tiene, refleja la convicción que siempre tuvo de que iban a ser rescatados con vida. Como siempre sucede, de muchos países del mundo ha llegado ayuda humanitaria y rescatistas, que dejan todo para ir a arriesgar sus vidas tratando de salvar otras. Desde aquí, deseamos que pronto se restablezcan y logren lidiar, ambos países, con esta catástrofe. Es el turno de ellos de resistir hasta que logren asentarse y ponerse de pie de nuevo, como todos lo hacemos.

Mientras, nosotros, con toda la indolencia del mundo, no nos preparamos teniendo en nuestras casas un kit de primeros auxilios, que podría salvar las vidas de nuestra familia o de otras que vivan en nuestro vecindario. Nadie sabe dónde se va a presentar ni dónde va a pegar más duro. Pero lo vamos a sentir, ya nos ha dado varios avisos. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC