Elon Musk, qué complejo personaje. Me centraré en su condición Asperger. Junto a Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) y al real Bill Gates, Elon idealiza la condición Asperger. La realidad es que a la mayoría de las personas con esta condición les cuesta mucho trabajo triunfar, suele ser invalidante. Elon es un extraño ejemplo de un cerebro genio cuyas metas son muy exóticas, lanzar personas, y hasta un automóvil, al espacio, colonizar marte y otras igualmente exuberantes, a ellas dedica toda su genialidad. Tristemente el trastorno Asperger se borró y se incluyó en el espectro autista. Yo pienso más en el espectro Asperger, desde grandes genios, hasta deterioro importante. El autismo es una condición altamente invalidante, Asperger no necesariamente. El pensamiento concreto es su característica y la historia ha dado grandes mentes que presentaban Asperger, su capacidad de cálculo puede ser asombrosa, su memoria también. En este espectro está Elon, hace su mejor papel por verse kool, resulta acartonado. Tiene como importante característica un enorme narcisismo. Eso lo hace un tirano, aunque él esté convencido de lo contrario.

Trata de ayudar, como en la guerra en Ucrania, sin estar claro su objetivo, con Twitter lo mismo. Cuando se tiene el mayor poder económico del mundo en las manos de una persona esta puede intentar lo que quiera, en Bill Gates es la filantropía, en Elon Musk son empresas como implantes en el cerebro que nos conectarían directamente con la red. Esta terrorífica idea le parece genial a él, le interesa poder intervenir el cerebro. Originalmente tuvo que ver con un intento de buscar cura al autismo, después habló de aceptarse y ser aceptado, pero mantuvo el proyecto. Declaró recientemente “Yo podría tener implantado un dispositivo en este momento y ni siquiera lo sabrían”. Promete este año implantar el primer humano, si le dan permisos. Promete cosas maravillosas como curar varias formas de ceguera, por ejemplo. El caso de Steven Spielberg es más enigmático aún ya que sus fantasías son muy creativas artísticamente, como es con Tim Burton. Otros famosos con la condición son Greta Thunberg y Anthony Hopkins. En el arte plástico Andy Warhol fue muy famoso. Me pregunto qué estará pensando Elon sobre el estira y afloja entre el presidente de México y el gobernador de Nuevo León, nos puede sorprender a todos. Cómo deja de interesarse en México para Tesla, cómo se monta en su macho. Sus proyectos son sus fantasías personales hechas realidad. Tiene mucha genialidad y un toque Asperger. En su caso es terrible cómo proyecta su forma de pensar sobre sus trabajadores, los explota lo más que se pueda, son instrumentos. Yo no deseo ese tipo de empresas en México, por ricos que sean.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.