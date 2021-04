El caso de India

Lo que está sucediendo con el Covid en la India es dantesco y complejo. Con casi mil cuatrocientos millones de habitantes es sorprendente que apenas esté sucediendo. Presenta una ola epidémica Covid que los está rebasando a un nivel sin precedente en otros países. Literalmente se están ahogando por falta de oxígeno, no hay suficiente producción para abastecer a las personas con absoluta necesidad.

Al día de hoy tienen menos muertes que nosotros y son mucho más habitantes, sin embargo están teniendo una ola muy rápida de ascenso de casos que empieza a traducirse en muertes callejeras. Su salida, como la de todos, depende en última instancia de una vacuna. La India era un gigante de la producción de vacunas, ahora no pueden abastecerse a sí mismos ya que tienen atorada la producción por la prohibición americana de exportación de componentes para elaborarlas, tienen parada mucha de la producción por la orden de seguir la vieja consigna de Trump, "America First".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Descubrieron que a pesar de ser unos gigantes que abastecían a gran parte del mundo con vacunas, no eran independientes. Caro están pagando un grave retraso en la vacunación por pobre producción, producto del bloqueo americano al mundo. No podemos engañarnos con el hecho de que facilitaron a México algo de la vacuna que optan por no usar, no hay mayor generosidad en ello. Hay posibilidades de que pronto tengamos a un mundo dividido en dos, sanitariamente. Los vacunados y los que no. Preocupa que a la fecha las naciones no acuerdan un comprobante internacional de vacunación, eso complicará las fronteras. Habrá tantas variantes del coronavirus como bloqueos a zonas epidemiológicamente al alza, yo confío en que nuestra frontera en las californias se relaje en algún momento de este año.

La reactivación de los vuelos entre países tardará, habrá cautela con los infectados, los apestados, los más pobres. Aunque un puñado de países miniatura o ricos se vacunarán lo suficiente como para controlar los contagios de sus habitantes, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, los que tendrán su burbuja. Formarán una comunidad sanitaria que pondrá más al descubierto la gran desigualdad en el mundo.

África estará sin vacunas suficientes por años, en Israel más de la mitad de la población ya tiene la segunda dosis. Había pensado que la frontera mexicana sería zona de atención sanitaria americana en caso de una pandemia, parece que no es así. Deberían de extender a las ciudades fronterizas su programa de vacunación como cortina sanitaria, y de paso reactivación del comercio.

En la India hay un contagio de más de 300,000 mil personas al día y en ascenso. Si acá estamos pobres en servicios de salud, allá están para llorar, la semana será muy triste.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.