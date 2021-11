Hoy finaliza la llamada semana más barata del año y para los líderes de los comerciantes en Baja California, parece que las cosas funcionamos menor que en la pasada edición la cual también estuvo enmarcada por la pandemia. El dirigente de Canaco en Tijuana, Jorge Macías Jiménez comentó que el Buen Fin cumplirá con sus expectativas de ventas y se ve una ágil recuperación del mercado interno. Las ventas estimadas eran de 7 mil 500 millones de pesos y según el líder de los comerciantes estas se alcanzarán al final del martes. Por su parte la líder de los comerciantes en Mexicali detalló que las expectativas se superaron y al menos estarán un 10% por encima de lo registrado el año pasado, esto faltando todavía un día para que acabe el Buen Fin, por lo que parece indicar que todo va viento en popa.



EL ALUMBRADO

Apenas el mes de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde firma como presidente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dictó sentencia sobre la inconstitucionalidad del impuesto Sobre Derecho de Alumbrado Público estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali para 2021. Por ese motivo, el Ayuntamiento de la capital del estado tuvo que suspender ese cobro que se hacía en el recibo de la luz por ser contrario a la Constitución federal.

De hecho, no era la primera vez que el máximo tribunal del país "tumbaba" ese impuesto ilegal al municipio de Mexicali y a otros municipios en el país. Pero parece que la lección no ha sido aprendida, porque en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali para 2022, el Cabildo encabezado por la alcaldesa Norma Bustamante, aprobó con once votos a favor y seis en contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público.

Eso sí, para que no se sienta tanto, de 37 pesos que era originalmente el proyecto, sólo será de 17 pesos por predio doméstico. Esta decisión ha causado polémica porque hay abogados que señalan la repetición del acto reclamado. Es decir, se está cometiendo de nuevo la violación a la Constitución Federal.

De ser cierta esa violación reiterada a la carta magna, dicen los especialistas en el tema, la Ley de Amparo señala que cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia, la Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Aunque hay otros jurisconsultos que consideran que no es repetición del acto reclamado ni inejecución de sentencia, porque se trata de una Ley de Ingresos diferente a la impugnada. El argumento del Ayuntamiento es muy noble: Se necesita el dinero para comprar patrullas.

Es cierto, pero antes que las patrullas, la Alcaldesa y los ediles protestaron cumplir las disposiciones de la Constitución Federal, la constitución local y las leyes que de ellas emanen. Otra posibilidad es que el Congreso del Estado, donde firma como presidente Juan Manuel Molina García, al revisar la Ley de Ingresos 2022 del Ayuntamiento de Mexicali, rechacen ese impuesto y sanseacabó. Así no llegaría de nuevo a la Corte.