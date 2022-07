El bicho sigue

Toros de Tijuana tuvo un día más de descanso, ya que hasta este miércoles se pone en marcha la serie que tienen programada ante los Diablos Rojos del México.

Tijuana, que son los campeones defensores, vienen de ganar la serie a los Acereros del Norte, para seguir a la zaga de los Tecolotes de Los Dos Laredos, líderes de la Zona Norte en la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Nos comentaron que la directiva de Monclova había ofrecido cubrirles tres sueldos adelantados a los peloteros si lograban salir avante en la serie celebrada en el estadio del Cerro Colorado, pero no pudieron.

La serie Tijuana-México estaba programada para iniciar el martes, pero los Diablos Rojos tenían tantos peloteros contagiados de coronavirus, que no alcanzaban a armar el line up.

El partido de este miércoles será a siete rondas y la doble jornada, programada para el jueves, también tendrá dos juegos a siete innings.

Los peloteros del equipo de la Ciudad de México mostraron síntomas desde la semana pasada, por lo que la Liga Mexicana de Béisbol decidió suspender los juegos de sábado y domingo, en Torreón, donde los pingos se enfrentaban a los Algodoneros del Unión Laguna.

Se realizarán pruebas PCR para descartar falsos positivos y desde que se cancelaron de los juegos de sábado y domingo en Torreón, los Diablos han mantenido a los integrantes contagiados en aislamiento, algunos que son asintomáticos o con síntomas leves.

No se había dado mucha difusión, pero al principio del mes de julio, ya se habían cancelado partidos, dos, entre Rieleros de Aguascalientes y Acereros del Norte, por el mismo motivo, el bicho, que ha regresado y viene agresivo.

Francisco Peguero y Bruce Maxwell fueron los peloteros que dieron positivo y fueron alineados por Acereros del Norte en la serie del fin de semana en el Chevron.

También iniciando el mes cancelaron la serie completa entre Tecolotes de Los Dos Laredos y Pericos de Puebla, por contagios de peloteros del conjunto de la frontera.

Por eso recomendamos que sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia y aunque ya no es mortal, por necesidad, el coronavirus sigue atacando mundialmente, con sus variantes y dicen que ya anda otra, más agresiva. La semana de enfrente habrá interesantes series, en la recta final de la campaña regular de la temporada del béisbol de máxima categoría en México, en la casa de los Toros de Tijuana. Los astados, que comanda Homar Rojas, se medirán, de martes a jueves, a los Mariachis de Guadalajara, que desmantelados y todo, siguen siendo un equipo atractivo.

Y el fin de semana, de viernes a domingo, el inmueble del Cerro Colorado será invadido por los Sultanes de Monterrey, los Fantasmas Grises, con seguidores en todas las plazas de Liga Mexicana.

En la pelota del rumbo, Rosarito y los Azules de Tijuana Municipal van a la siguiente ronda del selectivo Zona Costa de béisbol, el mal llamado estatal de Primera Fuerza, los celestes al pasando sobre La Mesa.

Del grupo que está jugando en Ensenada, los candidatos para ir a la semifinal son los seleccionados de las Ligas Industrial Comercial y Rural, éstos que son los campeones defensores. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy y las recomendaciones ya están líneas arriba, pero no está de más señalar que no se relajen.