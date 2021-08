El béisbol no tiene madre

-o-o-o-oHoy

y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte. Charnino Balinotti, de Pensacola, pregunta…: “¿Es verdad que a Joe Jakson lo llamaban ‘Descalzo’ o ‘Shoeless’, porque se negaba a usar los zapatos de spikes en Grandes Ligas?”.

Amigo Nino…: Antes de él llegar a las Mayores, en 1908, con los Atléticos, jugaba en las menores para el equipo de Greenville, y decidió una tarde estrenar zapatos de juego. No eran de los mejores, porque le causaron varias ampollas, pero no quería que lo sentaran, por lo que jugó tres días en el outfield y al bate sin zapatos, hasta que sanaron las ampollas y volvió a usar sus viejos zapatos. Desde entonces fue conocido como ‘Shoeless’, hasta su expulsión del beisbol, por ser uno de los ocho Medias Blancas vendidos a los apostadores, en la Serie Mundial de 1919.

Leovigildo Mairena P. de Hutabampo, pregunta…: “Ud. nombró en su columna a Henry Chadwick, ¿es cierto que fue llamado ‘El Padre del Beisbol’, y no aceptó alegando que ‘el beisbol no tiene padre’? Y otra pregunta…: ¿El beisbol tiene madre?”.

Amigo Yildo…: Esa historia de la paternidad del beisbol, es auténtica. Ahora, lo de la madre no lo he investigado, pero nunca supe que ella existiera.

Ramón A. López B. de Hermosillo, comenta…: Sonreí al leer la respuesta que dió, acerca de la pelota que hace contacto con el guante de un fildeador y se va de fair, por encima de la bardas, a los bleachers o a las tribunas, es jonrón. Sonreí porque recordé cuando a José Canseco le cayó sobre la cabeza la pelota de un fly en el rightfield y se fue a los bleachers. Por supuesto que fue cuadrangular. Resultó chistoso”.

Amigo Moncho…: Ocurrió el 26 de mayo de 1993, pronto hará 30 años. El batazo fue del venezolano, Carlos (Café) Martínez (Rangers), había lanzado el zurdo Kenny Rogers, en el Municipal Stadium, de Cléveland, casa de los Indios. Después del juego, los periodistas le preguntaron a Rogers qué opinaba de la jugada. Respondió…: “Evidente, que Canseco le pone mucha cabeza a este juego”.

Gil Paredes, de Cancún, pregunta…: “¿Por qué no les dieron el ciento por ciento de los votos para el Hall de la Fama, a Babe Ruth, Joe DiMagglio, Roberto Clemente, Mickey Mantle y Willie Mays?.

Amigo Gil…: Tendrías que preguntarle a cada uno de quienes no votaron por ellos.

