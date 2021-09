A pesar de que el tema de la municipalización del agua ya se encuentra en instancias federales, todo indica que la alcaldesa suplente de Mexicali, Lupita Mora Quiñónez no quita el dedo del renglón. La alcaldesa señaló que una de las ventajas era que se podría trabajar de manera ordenada y que los recursos obtenidos si serían para obra y como “caja chica” para el estado. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Mexicali rechazó la municipalización del agua, votación en la que la alcaldesa votó en abstención, por lo que no defendió su postura a favor. Por lo pronto la entrega de los organismos operadores del agua se encuentra parada en lo que los tribunales deciden y lo que sí hay que decir es que en caso de que la resolución fuera a favor de la municipalización, aunque municipios votaran en contra, esta aplicaría de igual manera. DEFINE CARGOS La alcaldesa electa de Tijuana, Montserrat Caballero dio a conocer tres de los nombramientos más importantes dentro de la XXIV administración en el que resalta que los tres laboraron en el poder legislativo de Baja California. Jorge Salazar Miramontes, quien fuera director administrativo de la XXIII legislatura será el secretario de Gobierno, y quien coordinara la campaña de la hoy alcaldesa electa de Tijuana. Karla Ivone Salas Vázquez fungirá como coordinadora de Gabinete; fue durante la XXIII legislatura, secretaria técnica de la comisión de Salud del poder legislativo y ahora se encuentra en el equipo de transición. Por último, Marcelo Machain Servín quien estuvo por 8 años como coordinador de asesores de la dirección de Administración del Congreso del Estado. Ahora falta ver quienes serán el resto de los acompañantes en la XXIV administración de Tijuana, por lo pronto Montserrat Caballero dejó claro que hizo muy buen equipo de trabajo en el Congreso, por lo que varios repetirán trabajo pero ahora en el ayuntamiento de Tijuana. VACUNAS El tema de la vacunación de menores de edad entre los 12 y 17 años ha generado ya cierta preocupación entre los padres de familia que ven con el inicio del ciclo escolar un riesgo de que los menores contraigan la enfermedad, ante la negativa de la federación de abrir a todos los menores de dicha edad la aplicación del biológico. En Baja California, padres de familia han optado por arriesgarse a tratar de cruzar a los Estados Unidos con cita en mano para vacunar a los menores; lo cual ha traído distintos resultados. Expertos en el tema migratorio han documentado casos de todo tipo, desde aquellos a los que dejan pasar, los que reciben una amonestación, o los que de plano les retiran la visa de turista. Hay que recordar que las autoridades de Estados Unidos han declarado que el viaje para vacunarse no es considerado esencial. Por cierto, en el vecino estado de Sonora, específicamente San Luis Río Colorado, Sonora, lograron una vacunación binacional, por lo que menores entre los 12 y 17 años serán vacunados con Pfizer en la Garita 2 de dicha ciudad el día de mañana. Habrá que estar pendientes de si las autoridades estatales y locales hacen las mismas gestiones para que la vacunación también se pueda dar en Baja California.