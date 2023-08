El Tratado de Bucareli cumplió 100 años

El pasado domingo 13 de agosto se cumplieron cien años de la firma del Tratado de Bucareli, tratado que desconocen la mayoría de los Senadores y Senadoras de la República.

La semana pasada tuve la oportunidad de charlar en Guadalajara, con el Dr. José María Muriá, historiador, escritor, museógrafo, catedrático, articulista y académico, investigador del INAH y SIN, Durante los años ochenta fue director general de Archivos, Bibliotecas y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue presidente del El Colegio de Jalisco de 1992 a 2014. Durante su estancia en la SER tuvo la oportunidad de ver y proteger los tratados y convenios de México con muchos países, le pregunté sobre el Tratado de Bucareli y me confirmó que fue un “convenio”, porque no había sido ratificado por los senadores de México y Estados Unidos. Estaba escrito en hojas oficio con máquina de escribir.

En lo personal siempre me había interesado conocer este documento, pero no he podido porque jamás se ha publicado dicho Tratado.

Recordando un poco de historia, Álvaro Obregón asume la Presidencia en 1920. Esto después que el 21 de mayo de 1920, un grupo armado asesinara a Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla. Esto propició que Adolfo de la Huerta ejerciera el poder Ejecutivo de manera interina, de junio a diciembre y también convocó a elecciones para un nuevo presidente. Por otro lado, la muerte de Carranza, comentan los historiadores, representó el fin de la revolución mexicana, 1910-1920, inaugurándose, dicen, una nueva etapa en la historia de México.

A fin de que Estados Unidos reconociera su presidencia, el presidente estadounidense Calvin Coolldge puso como condición el reconocimiento a una condición: el establecimiento de un tratado entre los dos países, donde México garantiza los derechos de propiedad de los extranjeros y sus compañías petroleras en territorio mexicano.

El 13 de agosto de 1923 (hace 100 años) en el antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México, los representantes del gobierno mexicano y estadounidense firman el Tratado de Bucareli. Documento como lo he señalado antes, no fue ratificado por los senadores de ambos países, por lo que Obregón convenció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dictaminar que el artículo 27 constitucional sólo podría referirse, en cuestiones de explotación de bienes nacionales a los procesos posteriores a 1917, por lo cual los daños debían resarcirse. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a ciudadanos y empresas estadounidenses un tiempo de quince años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela. ¿Habrá existido corrupción entre los magistrados?

Obregón tuvo opositores a este tratado, como el Secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta al considerar el tratado como una traición a la soberanía nacional.

Retomo el texto que refiere del Tratado de Bucareli en el cual se acordó lo siguiente:

Las propiedades agrícolas expropiadas a estadunidenses menores a 1755 hectáreas se pagarían con bonos; 2.- Para propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado; 3.- Se integraría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868; las originadas por la Revolución se resolverían aparte; 4.- Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que hubieran adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando el hidrocarburo.

Así pues el pasado domingo 13 de agosto se cumplieron 100 años de la firma del Tratado de Bucareli (convenio) que les pasó de noche a los senadores y senadoras de la República que han de andar acompañando a las corcholatas o a los del frente, menos en recordar este suceso histórico que ha estado lleno de mitos.

