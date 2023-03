El Miserable

SOMOS LO QUE HACEMOS

Nos prometió que sería diferente, aseguró que nunca más habría privilegios para unos y carencias para los demás, la hipocresía de su “honradez” se hace polvo cuando se constata que lo único que ha hecho es vivir del presupuesto, primero del PRI, luego del PRD, después de MORENA y ahora de todos los mexicanos. Renunció a Los Pinos pero vive en un Palacio.

Públicamente recomendó la idiotez de cuidarse con “detentes” y estampitas en la cartera, mientras nuestras casas en todo el país se cubrían de luto por tanto muerto producto del Covid; lo he dicho antes, la actuación de López Gatell, médico que fue corrido por su incapacidad en el manejo de la influenza A1H1 en el gobierno de Calderón, ha sido criminal, más preocupado por agradarle al presidente que en la salvarle la vida a nuestra gente.

López Obrador es un miserable por prodigarle privilegios a su familia mientras se lo negó al pueblo de México, me refiero al uso del Remdesivir, que no siendo autorizado por el incapaz de López Gatell estuvo detenido en bodegas durante enero a marzo del 2021, mientras la puta muerte visitaba millones de nuestros hogares; es que ha sido revelado por la información hackeada por Guacamaya que su esposa ordenó que militares se presentaran en las bodegas en dónde se resguardada este medicamento para que se le suministrara al hijo del presidente. No sólo ello, sino que fue internado en el Hospital Central Militar y que hasta contó con personal militar para que hicieran labores de limpieza en su hogar; ¡qué poca madre!, mientras miles debían de beneficiarse por su uso, la estupidez criminal de este gobierno ordenó que se suministrara a los cercanos al presidente y a su movimiento “transformador” mientras a los demás nos llevaba el diablo.

Tuve amigos que fallecieron, conozco a mucha gente que perdió a padres y hermanos, enterré a compañeros que haciendo su trabajo en Cruz Roja Mexicali fueron contagiados y murieron; murieron por no ser parientes del presidente que dijo que acabaría con los privilegios, murieron por la estupidez de un gobierno que desmanteló e ideologizó el sistema de salud, su estupidez de romper con el pasado provocó que el INSABI que si funcionaba fuera abandonado, empezar de nuevo es costosísimo, más si se hace con gente sin la experiencia debida, por ello los niños enfermos de cáncer sin medicamentos, por ello el escándalo de contar con miles de miles de medicamentos vencidos que no fueron distribuidos, por ello fuimos en donde más gente joven murió y en el que se perdió el mayor número de integrantes del sector salud producto de la sinrazón y estupidez con la que se atendió la pandemia.

Me da una gran rabia pensar que miles pudieron haber salvado su vida tal y como lo hizo el hijo mayor del presidente, la diferencia fue que él, López Obrador, decidió privilegiar a su hijo y no a los hijos nuestros, no a nuestros padres, no a nuestros abuelos, no a nuestros médicos y enfermeras, malhaya la hora en la que alguien que prometió tanto nos ha quedado a deber hasta el más elemental de nuestros derechos, un estado que vele por nuestra salud y por nuestra seguridad, no sólo por la de ellos. Lo repito, es un pinche miserable. #MiVotoNoSeToca

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.