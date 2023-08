El Libro de Texto Gratuito y los Estados de la oposición

Los nuevos Libros de Texto Gratuito han provocado una serie de comentarios, unos rechazándolos, otros apoyándolos. Es, para mí, un experimento pedagógico cambiando los contenidos y objetivos. ¿Qué si los apruebo o desapruebo? No puedo decir lo uno o lo otro hasta que los lea detenidamente, pero quienes tienen que opinar son especialistas en educación, profesores y también, por qué no, padres de familia.

Esta semana en la agencia Proceso digital, se publicó una nota que me llamó la atención titulada “Nuevos libros de texto de la SEP, un ‘absurdo pedagógico’: Gilberto Guevara Niebla”. Guevara Niebla participó en el Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, detenido el 2 de octubre de ese año, estuvo encarcelado hasta 1971. Fue subsecretario de Educación Básica en 1992-1993 y 2018-2019, un experto en educación a quien se le concede autoridad para hablar del tema.

Ahora Guevara Niebla es director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara y en el reporte de Proceso sobre los LTG dice que son “un absurdo pedagógico y, al mismo tiempo, un planteamiento que está nutrido de dogma, de fanatismo y de política en el sentido más vulgar”.

Quiero incluir lo resaltado y usted opine: “Su propósito no es formar o desarrollar las cualidades individuales de los alumnos. Aunque en algún punto dice que lo que quieren es emancipar a los alumnos, también dicen que los alumnos deben comprometerse con su comunidad. Pues son fines muy extraños, porque si a nosotros nos preguntan las cualidades que queremos que los niños y adolescentes tengan, diríamos otra cosa. Diríamos que tengan una vida rica, satisfactoria, sana, saludable, pero además que sean responsables con sus deberes sociales, que sepan participar en la vida política y la vida social del país para transformarla y lograr que México progrese.”

Mientras los gobernadores de varios estados del país han manifestado que no repartirán los Libros de Texto Gratuito, como Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua quien interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra la SEP para evitar la distribución de los LTG a los que calificó con “un alto contenido ideologizante y son una basura”.

En Jalisco, el gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro dijo que no se distribuirían los LYG hasta que se resuelva el proceso jurídico tras el amparo interpuesto. Agregó que “no se va a dogmatizar o ideologizar a nuestros estudiantes”. Enrique Alfaro dijo que Jalisco tiene “su propio proyecto educativo” y si no se resuelve la suspensión de entrega de libros gratuitos se imprimirían material de apoyo para respaldar los cursos.

En Coahuila el Secretario de Educación estatal, Francisco Saracho, dijo que además de detener la distribución de los libros, la SEDU imprime material que será de apoyo para las áreas de español, matemáticas, lectura, escritura y razonamiento lógico, las cuales se redujeron en las planes del gobierno federal. Incluso hizo la observación de que en estos LTG de tercer grado no se aborda la historia de Coahuila.

Aguascalientes también se unió a la negativa de repartir los LTG, la gobernadora Teresa Jiménez se reunió con Grupo Gran Visión A.C. una asociación de ultraderecha cercana a grupos antiaborto. En Guanajuato, donde gobierna el PAN desde hace 32 años, han decidido que se hará el reparto de los nuevos LTG, por la suspensión provisional que concedió el Poder Judicial de la Federación a la Unión Nacional de Padres de Familia. En Guanajuato una de las medidas que tomarán es recuperar libros de texto del año anterior para el arranque del próximo ciclo escolar y si es necesario destinar recursos para imprimir materiales de apoyo.

Finalmente la posición de Andrés Manuel López Obrador es que hay una campaña en contra de los LTG y sobre que se va a inyectar el virus del comunismo añade “es grotesco, es absurdo, no solo no tiene sustento, si no es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe”. Por lo que pedirá al pueblo su opinión si se distribuyen o no los LTG.

*El autor es Periodista independiente.