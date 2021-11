El IPH Nacional de risa

Cuando uno se mira se desconsuela, cuando uno se compara se consuela.

El Informe Policial Homologado (IPH) es un documento en el que la policía puede recabar información sobre un hecho probablemente delictivo y de la detención que, en su caso, se realice. Este informe está vigente desde el año 2010, pero ha sufrido modificaciones en 2015 y 2019.

A inicios del 2020, antes que entrara en vigor el formato actual del IPH, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reconocía que el Informe Policial Homologado (IPH) estaba en proceso de ser comprendido por integrantes de las corporaciones de seguridad y que persistían, desde el 2010, problemáticas como el hecho de que se utilizaban formatos distintos e, incluso, adaptaciones propias en cada entidad federativa; una nula coadyuvancia entre los policías y ministerios públicos; además de que el IPH era extenso y complejo, por lo que a los uniformados les tomaba hasta dos horas la elaboración.

El SESNSP aseguraba que las ventajas del nuevo IPH son que está diseñado para una captura rápida y ágil. Atiende las necesidades tanto del nuevo Sistema de Justicia Penal, como de la integración de estadística e inteligencia. Se enfoca en mejorar la calidad de las puestas a disposición ante las autoridades ministeriales y judiciales de detenidos, al inhibir las posibles contradicciones y favorecer el debido proceso. Además, según el SESNSP, el nuevo formato del IPH está alineado con las nuevas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

En una revisión hecha al IPH se observó que la primera sección del formato ordena a policías estatales, municipales e integrantes de la Guardia Nacional identificar sus datos en cuanto realicen una detención.

La realidad es que a casi dos años de estas declaraciones y la entrada en vigor del actual modelo del IPH, sigue habiendo deficiencias que afectan al debido proceso, en perjuicio de la función policial, afectando directamente al imputado.

Actualmente estoy tomando un curso a distancia, donde participan personas de varios estados de la República mexicana, con agrado me percato que tiene mucha participación el personal de diversas corporaciones dedicadas a la seguridad pública y me agrada porque son los elementos los que tienen intención de prepararse para su función laboral, desgraciadamente las instituciones siguen quedando a deber preparación a sus elementos.

Por los debate en clase me entero que actualmente en otros estados (afortunadamente) los primeros respondientes realizan dos documentos: el IPH y una puesta a disposición, cosa que no tiene que ser; que algunas ocasiones les sugieren firmar un IPH a pesar de no haber participado en la detención; que saben que los IPH son elaborados con datos falsos, modificados, modificación que altera los hechos; refieren que tienen que hacer y firmar el IPH donde desconocen los hechos, pero que fueron llevados a cabo por elementos del Ejército Mexicano y muchos etc.. mas.

En Baja California estamos mal, otros estados están peor.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.