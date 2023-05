El Destructor

“Somos lo que Hacemos”.

En estos cuatro años AMLO ha sido responsable de la degradación de la política mexicana, sostengo que hemos confundido su “austeridad” con honestidad; desde sus mañaneras miente, difama y calumnia, dicta la agenda nacional ante la falta de pantalones y de dignidad de los grupos que debimos encararle de forma abierta y sostenida, por ello hemos llegado a este nivel de destrucción.

López Obrador ha impulsado en muchos gobiernos estatales a candidatos impresentables, cuando no lo pudo hacer por que el INE se lo impidió en el caso de Guerrero nombró a la hija para que el patán de Salgado Macedonio gobierne de manera indirecta, en nuestro estado es el responsable de haber llevado a la gubernatura a alguien de tan bajo nivel como el “Inge” Bonilla que gracias a la lambisconería de 21 diputados lame suelas y cometiendo un claro fraude a la Constitución aprobaron la ley que, de no haber sido por la SCJN seguiría gobernándonos, esto último es un decir. No deja de ser un reflejo de la calidad moral de nuestra clase política que de los 21 idiotas irresponsables que aprobaron dicha ley hoy muchos sean cercanos, y uno íntimo colaborador, de la gobernadora.

La destrucción de instituciones del Estado mexicano que fueron creadas como contrapesos dentro de nuestro sistema político es de escándalo; el daño que se le ha hecho al país por el uso de recursos públicos en programas sociales encaminados a la compra de voluntades sin esquemas de medición es un claro retroceso en el combate a la pobreza y a la vez insostenible para el erario público, las obras insignia, Dos Bocas y el Tren Maya, son un barril sin fondo, sin estudios de impacto ambiental y con decreto presidencial de por medio, en contra de lo instruido por los Ministros de la Corte, incluido Arturo Zaldivar, de una completa opacidad ya que no se podrá saber el costo de los mismos.

El presidente miente a diario, claramente es un mal ejemplo para toda la clase política nacional; su estupidez de “abrazos no balazos”, su pésimo manejo de la pandemia, el desbasto de medicamentos, el fracaso del INSABI, enlutaron a miles de familias en el país. Su combate a la corrupción es una caricatura, los negocios de los hijos, los sobres de dinero de sus hermanos, los millonarios contratos de PEMEX a su prima, el escándalo de quince mil millones de pesos de SEGALMEX, los viajes del General, con todo lujo para él y su familia pagados por el erario público; nada importa, siempre salde con la pendejada de que ahora son diferentes, que todo es culpa de los conservadores, que Loret de Mola es peor que todo, que sus hijos son incorruptibles aunque la evidencia contraria es abrumadora, que el dinero de los sobres de sus hermanos fueron aportaciones del pueblo a la causa, aunque la evidencia de haber sido sustraídos de programas de gobierno es plena; por todo lo anterior su descarado combate al INAI,

Esta semana se aventó la perla de decir que la alcaldesa de Tijuana es un ejemplo, no dudo de su esfuerzo en construirse un mejor futuro, pero tener a Bujanda de segundo de abordo y la corrupción que impera en su gobierno es descomunal, allá los pobres tijuanenses que se lo permiten. #MiVotoNoSeToca

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.