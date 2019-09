El CAR con puertas abiertas

Cuando Jorge Hank Rhon buscaba la gubernatura de Baja California, el candidato natural para llegar a la dirección del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California era Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre.

En el trienio que el empresario encabezó el ayuntamiento de Tijuana, Hacho estuvo en la dirección del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, con buenos resultados.

El trabajo realizado por Hacho en la paramunicipal del deporte le valió una invitación para hacerse cargo del Imdet por parte del alcalde priista Jorge Astiazarán Orcí.

Uno de los proyectos de Hacho, en caso de llegar a la dirección del INDE, con el apoyo de Hank Rhon, era el abrir las puertas del Centro de Alto Rendimiento a la comunidad.

Fue en ese trienio de Hank Rhon cuando se dejó de cobrar el acceso a las unidades deportivas y el CAR sería una más, para que acudiera a activarse físicamente quien así lo deseara.

No exactamente en esa forma, pero David González Camacho, quien sucederá a Saúl Castro Verdugo en la dirección del INDE, anunció que al CAR podrán entrar todos.

Y es que según las instrucciones del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos tendrán oportunidad de practicar deporte, como una convivencia familiar.

En el plan de trabajo del próximo director del INDE contemplan visorías en todos los deportes y que los mejores sean los futuros representantes de Baja California en las competencias nacionales e internacionales.

Las puertas del CAR se abrirán con visitas guiadas y que nazca el interés por practicar las disciplinas que tienen su espacio en estas modernas instalaciones, que han albergado justas internacionales.

El CAR tiene pista de atletismo, alberca olímpica, fosa de clavados, velódromo, campos de futbol y beisbol, así como áreas para los deportes de contacto, box, luchas asociadas, karate y taekwondo.

Al aire libre tienen también cancha para voleibol de playa y se habilita el espacio para la práctica del tiro con arco, entre otras disciplinas.

Y el gimnasio de usos múltiples, para la práctica del baloncesto, voleibol y balonmano.

Darán la importancia que se merecen los superatletas, los de capacidades diferentes, que tantos triunfos han dado, a nivel nacional e internacional al estado y al país.

No especifica si será este año, pero que le darán continuidad a la maratón, que ahora se llamará Baja California y no Gobernador, como fue por más de 50 años.

De hecho, existe ya una mayor apertura en el CAR, con los programas vacacionales de verano y las clases de natación que se imparten casi todo el año.

Pero los planes del futuro titular del INDE son buenos y para motivar a que practiquen deporte, contará con el apoyo de profesionales que fueron exitosos en sus disciplinas.

Seguramente entre ellos estarán sus hijos Adrián, estrella el beisbol de las Grandes Ligas, lo mismo que Edgar, que ahora está a cargo de la oficina del rey de los deportes en el gobierno mexicano.

Recordamos que cuando laborábamos en la Universidad Autónoma de Baja California, primero en el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, posteriormente en la ahora Facultad de Deportes, fue cuando se inició la construcción del Centro de Alto Rendimiento en los terrenos de la máxima casa de estudios.

Si mal no recordamos, dichas instalaciones, las del CAR, pasarían a poder de la UABC en 30 años, así que no falta mucho para que eso suceda, si es que no han cambiado las cosas.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.