“En la punta Norte de la Isla Ángel de la Guarda, una vez vimos a un par de cachalotes comiendo en la superficie. Al acercarnos nos dimos cuenta que no eran ballenas, eran bufeos. Es muy raro que anden dos juntos”. Testimonio de un capitán de barco de pesca deportiva. En las décadas de los años setenta y ochenta que visitábamos hasta dos veces por año a la Bahía de San Luis Gonzaga, escuchamos pláticas de pescadores expertos hablar del bufeo, como si fuese una especie marina más.

Primero intenté identificarla como el tiburón ballena, pero el viejo lobo del Mar de Cortés, don Gorgonio Fernández Romero me dijo: ¡No amiguito, el bufeo es más grande y bravo, nos come las cahuamas! Efectivamente, el tiburón ballena, considerado el pez de mayor tamaño de los océanos, es inofensivo y come plancton. Entonces es la orca, propuse. Todos los entrevistados dijeron que no, excepto dos, uno de Sonora y otro de Baja California, que llaman bufeo a la orca.

También les mostré al tiburón tigre y al gran azul y no resultó ser el misterioso bufeo.

Por fin me atreví a jugar mi última carta: ¡Se trata del gran tiburón blanco!, dije. Fallé. Testigos presenciales me aseguraron que el bufeo es cuando menos del doble del tamaño del gran blanco que mide siete metros. Era evidente que mis entrevistados habían visto algo aún desconocido, pero, ¿qué podría ser? Luego vi un documental de uno de los canales líderes internacionales en temas de naturaleza, filmado en el alto Golfo de California. Su objetivo era el de filmar a una bestia marina desconocida.

Varios pescadores que aparecen en escena mencionan que se trata del bufeo, y lo describen como grande, feroz, y de color gris oscuro, sin llegar al negro de la orca ni al gris pálido de los tiburones conocidos. Un conocido empresario sanfelipense y propietario de un barco de pesca deportiva, me dijo en una ocasión: “Estaba luchando por subir a bordo a una garropa muy grande, cuando de pronto explotó el mar y vi salir a un enorme animal oscuro que se llevó la mitad de la garropa de una sola mordida. Te juro que no era un tiburón”.

Un buen amigo pescador navegaba al sur de la isla San Jorge en la costa sonorense, cuando un animal muy grande se les aparejó si salir del agua. ¿Qué es eso?, preguntaron al lanchero y les respondió: ¡quiten sus manos de la borda y siéntense en medio del bote, que no los vea…es un bufeo, vámonos de aquí! En una ocasión en San Luis Gonzaga, un joven pescador hijo del legendario “Tabanco”, Octaviano Ruiz Yeris, me dijo: ¡El bufeo es enorme y muy bravo, se come las totoabas enteras!

Bueno, ecológico lector, cuando el Mar suena, hay marea. Hay algo en las aguas golfinas que la Ciencia desconoce. En los EUA han lanzado la teoría de que pudiese tratarse de un megalodón (tiburón gigante prehistórico) que ha sobrevivido hasta ahora. El tiempo lo dirá.

*El autor es investigador ambiental.