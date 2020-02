El Alcalde no hablaba con léxico celestial

“Acerca de los derechos de la mujer, me encantan, igual que los del otro lado”… Yatuny LaGueles.-

Jorge S. Payán F. de Culiacán, informa…: “Lo dicho por el Sr. Alcalde de Culiacán (Jesús Estrada Ferreiro), no muy querido, por cierto, pero sí ha trabajado y no ha endeudado a la ciudad. Muy atacado, como todo político de izquierda en México. El Sr. Alcalde dijo que el séptimo juego del playoffs estaba ‘arreglado`, pero pensando en El Creador. No soy seguidor ni fan del Alcalde, pero él ha trabajado bien”.

Amigo Yoyo…: Jamás se usa el término “arreglado” para referirse a Dios. Es calificativo más bien de la delincuencia.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, pregunta…: “¿Alguien más ha sido el último bateador de una Serie Mundial en más de una ocasión, como Edgar Rentería en 1997 y 2004?”.

Amigo Jeity…: Caso único.

Juan de J. Colmenares D. de Caracas, pregunta…: “¿Cómo traduciría strike el lector que odia los términos en inglés?”.

Amigo y tocayo…: El lector Andrés Espina, de Maracaibo, informará… ¡Digo yo, ¿no?!.

Javier González, de Cumming, Georgia, comenta…: “En mis 60 años de vida, recuerdo con alegría al escuchar esa frase, ¡anda a lavarte es paltó!, tan popular cuando los adultos de mi época juvenil la usaban para ser delicados a la hora de insultar a alguien”.

William Subero, de Baruta, pregunta…: “¿Cuántos jonrones sacó Dave Parker en las Mayores, y por qué era tan temido, cuando al bate, hacía una bombita con la goma que mascaba?”.

Amigo Will…: Parker terminó su carrera con 339 jonrones, y la goma de mascar nada tenía que ver con los temores, los cuales eran por su poder.

Miguel A. Figueroa, de Buenos Aires, Argentina, comenta…: “Aplaudo la sutileza con la que describe a Oswaldo Guillén, ‘hablador inoportuno y un gritón callejero’. No pude evitar reírme cuando leí eso. Comparto su opinión con respecto a Guillén, quien fue mi ídolo cuando jugó con los Medias Blancas y yo era un niño. Su lenguaje vulgar me hizo sentir vergüenza en varias oportunidades”.

Marco A. Bandrés F. de Caracas, comenta…: “Qué bueno que abordaste el tema de Oswaldo Guillén. Hace poco chateaba con amigos del beisbol, y la mayoría opinó que Guillén es de mal carácter y mal educado, lo que mata los conocimientos que tiene sobre el beisbol. No lo quieren ni en La Guaira”.

Ransay Zapata, de Caracas, dice…: “Informo al señor Arturo J. Alonso, que en el Centro Comercial La Cascada, de los Teques, hay una librería donde aún venden algunos de los libros de Juan Vené”.

