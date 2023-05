El Agandalle

En una democracia las minorías tienen el mismo derecho a ser escuchadas que la mayoría, el proceso de generación de leyes demanda de un poder Ejecutivo que respete la independencia de los demás, el Legislativo y Judicial. La existencia de representantes de representación proporcional o plurinominales surge precisamente por la necesidad de que en el proceso legislativo los partidos minoritarios estén representados.

Hoy impera la lógica del agandalle, de no escuchar siquiera los puntos de vista diferentes, vaya, ni siquiera leer lo que el presidente les ordena aprobar; mucho tenemos que reclamarle a los diputados federales de MORENA por nuestro estado, meros levanta dedos que han decidido hacer de su dignidad la de un perrito faldero, si, ese que sólo acompaña a su amo y aguanta feliz los malos tratos. Es una pena que en nuestro estado tanto las alcaldías, al igual que la gubernatura, hayan decidido callar ante tanto recorte presupuestal y con ello castigar a la población que por la falta de recursos públicos se ve afectada tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios que el estado debe sufragar; ya sea se trate de seguridad pública, en lo va del presente gobierno federal hemos dejado de recibir cerca de 5,000 millones de pesos para equipamiento de las policías municipales. Por ello la falta de medicamentos u obra pública, ¿Ha visto el deterioro de nuestras calles sin importar en el municipio que se encuentre?

El pasado 28 de Abril, ante la negativa, ordenada por López Obrador, para nombrar en el Senado a los consejeros del INAI, la oposición tomó la tribuna del mismo procurando presionar para que, tal y como lo ofreció Ricardo Monreal, líder de la fracción de MORENA, se nombrará por lo menos uno para que dicho instituto no dejará de sesionar, el presidente los citó en Palacio Nacional y rompiendo todo protocolo y aseo legislativo aprobaron ilegalmente 20 leyes y cambios a la Constitución, desde la desaparición de la Financiera Rural pasando por el CONACYT y terminando por ampliar mayores tareas al ejército mexicano; el agresor sexual de Salgado Macedonio, ese que gobierna a través de su hija el estado de Guerrero, lo resumió claramente al señalar que ellos aprobarían lo que les diera la gana porque para ello son mayoría; qué pena, en manos de quién está la tan necesaria división de poderes de nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia echará abajo todas esas leyes que fueron aprobadas sin cumplir lo que la ley les mandata para su aprobación, tal y como fue el fallo del pasado lunes 8 con las primeras reformas a las leyes conocidas como “Plan B”; por la insistencia de López Obrador en que ahora los ministros son los enemigos de la cuarta transformación.

Pobre nuestro país al tener que cargar con la frustración de un sexenio perdido como el actual del que tanto se esperaba, aunque para nuestra gobernadora se trate del mejor presidente de la historia. El próximo año tendremos la oportunidad de castigar su mal gobierno procurando elegir otra opción, de nosotros, no de los que están actualmente en funciones, depende cambiar el rumbo de nuestro país, no es cosa menor, en ello va el futuro de millones de mexicanos que merecen mejores oportunidades, más seguridad y mejores servicios públicos. No se olvide de ello. #MiVotoNoSeToca