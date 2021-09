Dura pelea por liderato

La sesión del lunes por la noche fue la última en la que se pudieron registrar peloteros para la recta final del torneo clase Mayor que la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana dedica a Clemente Rincón. Los patrocinadores, los que gustan de abrir la cartera alegremente, se reforzaron con peloteros que terminaron su compromiso con los clubes de la Liga Mexicana y aprovecharán el buen nivel de béisbol que se está jugando en el circuito colorado para seguir en ritmo, antes de reportar a sus equipos en la Liga Mexicana del Pacífico. En la última jornada hubo sorpresas, la mayor el 13-0 de Panadería Santa Cruz sobre San Ysidro Imprenta, el equipo que más dinero le invierte en su roster No fue ninguna sorpresa el 14-0 de Guerreros a Atléticos y en otras blanquedas, 6-0 de Royals sobre Ostioneros y 9-0 de Leones a los Osos del Cetys Universidad. Tigres dieron cuenta de Venados y Publicidad Márquez, que siguen en la pelea, dieron cuenta de los Toros al son de 6-5. Guerreros son los mandones en el standing, con 15-5 y las mismas victorias tienen los panaderos, pero han caído en seis ocasiones y los campeones defensores, Cardenales, se ubicaron en la tercera posición, con 14-6. Los impresores tienen para mostrar marca de 14-7, con 13-7 de Leones, otro conjunto que le invierte billetes, 11-9 de Publicidad Márquez y Royals, con 10-10 de Venados. Con marca perdedora, los juveniles Ostioneros y Toros, tienen 8-12, con 8-13 de Tigres, 4-16 del Cetys Universidad y una victoria para los Atléticos, a cambio de 20 reveses. Un duelo de campeones encabeza la jornada dominical, en la que se enfrentan Guerreros y Cardenales, por la tarde, en el Ángel Camarena Romo, donde la jornada arranca con el encuentro de Cetys Universidad ante Ostioneros. La doble contienda del Horacio Verdugo tiene a Panadería Santa Cruz con Royals y Toros con Atléticos. En el Horacio Verdugo, Imprenta San Ysidro va con Publicidad Márquez y Leones choca con Venados. Tijuana Municipal está participando en el deshabrido Estatal de Primera Fuerza que, se supone, deberían dominar, pero anda batallando el seleccionado azul y eso que sólo están jugando con Rosarito y La Mesa. Igual anda el grupo de Ensenada, en el que los Rojos de la Municipal son los favoritos, pero han tenido problemas con los seleccionados de las ligas Rural y Chapultepec. En el circuito azul no pierden tiempo, ni dinero, ya hay juegos de preparación con miras al próximo torneo oficial y para el domingo de enfrente están programados un total de 12 partidos. La noche del lunes, cuando se enfrentaron Mariachis de Guadalajara y Toros de Tijuana, en la acciones de la final de la Zona Norte, de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, Adrián González fue abucheado en cada uno de sus turnos. Cada quien, pero todo indica que esos abucheos se deben a su capricho de ir a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, lo que provocó la salida de Juan Gabriel Castro de la selección mexicana, pues él no contemplaba al Titán en el equipo y había la intención de imponerlo. Ya no tenemos espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sígamos cuidándonos con cubreboca, gel antibacterial y la sana distancia, aunque ya estemos vacunados, los que no la han recibido, bien harían quedándose en casa.