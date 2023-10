El origen de la ciudad de Mexicali es primordialmente agrícola, exceptuando la zona habitacional de principios del siglo XX, prácticamente todo el valle era cultivado, lo que dio origen a la construcción de drenes agrícolas, tales como el 134, el Tula, el Mexicali, el Xochimilco y el internacional, solo por nombrar los que aún existen, casi todos a cielo abierto, exceptuando el 134, parcialmente el internacional, todos de alguna manera descargan en el dren Vulcano hoy conocido como el Rio Nuevo (actualmente embovedado), y cuyo origen está en las faldas de Cerro Prieto en la extinta laguna Vulcano. Mexicali tiene un drenaje natural producto de la construcción de los drenes agrícolas, solo nos falta respetar el área de esos cauces. La falta de un drenaje pluvial afecta la productividad y propicia la contaminación del aire, nuestra ciudad solo tiene el 60% de zonas pavimentadas y en las zonas no pavimentadas es un verdadero viacrucis después de una lluvia el tratar de salir de sus casas para ir a trabajar, ir a la escuela o simplemente para tener lo más esencial como comida, gas, agua para beber y transporte. Algunas zonas son susceptibles de pavimentarse, pero hacerlo sería una mala inversión al no contar con colectores de drenaje pluvial. Cada vez que llueve, surgen voces reclamando la construcción de una red de drenaje pluvial, con preguntas que quedan en el aire: ¿Quién lo debe planear?, ¿Quién lo debe diseñar?, ¿Quién lo debe construir? ¿De dónde se obtendrán los recursos para su diseño y construcción? Y lo más importante ¿Quién le dará mantenimiento a la red pluvial? La ciudad de Mexicali según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2025 cuenta con una población de 785,380 habitantes que ocupan una superficie de 20,000 has. cuenta con una red de drenes principales, que tienen una longitud de 152.32 km. Uno de los problemas más severos es la disposición inadecuada de basura en estos drenes, lo que provoca graves impactos al ambiente y deterioro de la calidad de vida de los habitantes que viven junto a estas corrientes. Otro de ellos es la contaminación del río nuevo la cual ocasiona graves problemas internacionales con los Estados Unidos. La contaminación es provocada por descargas de aguas residuales agrícolas, industriales y urbanas que transportan los drenes y se conectan al río nuevo. Existe una inadecuada disposición de materiales producto del desazolve en el derecho de vía, acumulación de basura en el cauce de los drenes, obstrucción de la corriente de agua por residuos sólidos, provocando estancamiento de aguas contaminadas, desprendimiento de malos olores por la descomposición de la materia orgánica. Las características de los contaminantes que transportan los drenes son los residuos sólidos compuestos por basura doméstica, colchones, muebles viejos, restos de jardinería, residuos orgánicos, lodos, llantas, cajas de cartón, metales, hielera y plásticos en general no biodegradables, residuos líquidos, tales como: aguas residuales agrícolas (pesticidas, fungicidas etc.), descargas industriales, descargas clandestinas de aguas negras, descargas de las lagunas de oxidación, organismos patógenos, metales pesados (mercurio, selenio, níquel etc.). el total de la población afectada es cercana a los 150,000 habitantes y afecta al menos a 50 colonias de nuestra ciudad. Parte de la solución es elaborar un programa de restauración, recuperación e integración de drenes a la zona urbana que al menos deberá sentar las bases para un proceso de restauración y recuperación ecológica de los drenes que se encuentran dentro del área urbana, elevar la calidad de vida de la población que habita junto a éstas corrientes de agua, evitar el deterioro ecológico de las zonas urbanas, el involucramiento de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, la recuperación de estos espacios, generalmente ocupados por vivales (Concesionados por los general por el gobierno federal) en contubernio con las autoridades para apropiarse de los bordos de mantenimiento de esos drenes, la elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción de andadores y parque horizontales que integren estos espacios a las colonia aledañas. Hagamos que Mexicali brille de limpio y que el slogan de Mexicali ciudad cuyo cielo capturo el sol, no se convierta en Mexicali ciudad cuyo suelo capturo la basura.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.