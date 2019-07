¡Disney responde al odio de la sirenita!

Desde hace algunos días, las redes sociales se desataron gracias a que Disney dio a conocer quién sería la protagonista de “La Sirenita” en su versión de acción real, y se trata nada más y nada menos que de Halle Bailey, una actriz y cantante afroamericana, quien le dará vida a la princesa Ariel, pero tú te preguntarás, ¿cuál es el conflicto aquí? Bueno, que Halle no cumple con las características físicas de Ariel y gracias a ello muchas personas se dividieron en opiniones en donde no aceptan que ella sea la protagonista.

Primero empecemos a conocer un poco más sobre Halle Bailey, ella pertenece a un dúo junto a su hermana Chloe llamado “Chloe x Halle”, ambas dieron un paso a la popularidad gracias a su victoria en el concurso "Next BIG Thing" de Radio Disney, después iniciaron con su canal de YouTube para seguir compartiendo música y cóvers de múltiples artistas, de hecho uno de los más populares y que llegó a más de 17 millones de vistas es el cóver de Beyoncé "Pretty Hurts”, que no solo llamó la atención del mundo si no que ¡de la misma Beyoncé!, llegando al punto en el que firmaron para la agencia de la artista e hicieron un cameo en el álbum de la cantante y luego su apertura para la etapa europea de “The Formation World Tour”.

Esto no simplemente lo lograron por su popularidad sino porque ellas tienen un rango de voz impresionante y además un dominio increíble al interpretar cada una de sus canciones, hasta fueron nominadas en los Grammy como mejor artista revelación el año pasado.

Así que la mayoría estamos seguros de que serán un auténtico deleite todas las canciones que desarrolle Halle Bailey, y si ustedes son fans de Disney sabrán que un punto para hacer las audiciones para uno de los papeles principales de esta empresa, es que tengan una voz especial, y más si se trata de Ariel.

Pero llegando al punto en el que todas las personas se dividieron, la principal razón es que no se parece a la princesa que todos vimos desde pequeños, muchos mencionan “No tiene esos ojos azules”, “ella no es blanca”, entre otros comentarios siempre destacando el color de su piel, y el porqué, por esa razón no es apta para el papel, a lo que Disney contestó Ariel puede ser una persona de color porque es danesa, igual que el escritor de la historia original, además señalan el hecho de que Sebastián, el amigo y consejero de Ariel, es una especie de cangrejo jamaiquino. En conclusión Disney no cambiará a la actriz principal y continuará con esa decisión.

Y un punto muy importante para que Disney continuara con esa postura es porque ellos quieren fomentar la inclusión en los niños, la empresa sabe que la mayoría de estas opiniones provienen de personas que ahora son adultas, pero que crecieron viendo "La Sirenita" en esa faceta y ahora no la ven de ninguna otra forma que no sea como en los cuentos de su niñez, y es justo lo que Disney ya no quiere, lo que desea es trascender a las nuevas generaciones, un ejemplo claro es la versión de 1987 con su adaptación "para todo el público", ¿y el cuchillo? ¿Y los pies sangrando?... lo que ahora tú estás sintiendo son los mismos sentimientos que el autor del cuento original de la Sirenita vivió.

Recordemos que los cambios son necesarios y que miles de niños llevarán esta película en sus recuerdos, por ejemplo una joven mencionó: "Cuando era niña mi princesa favorita era Ariel, después cambié a Bella porque según yo era la que más se parecía a mí (cabello y ojos color café). La representación importa, y me pone muy feliz que ahora muchas niñas se sentirán identificadas con Ariel". Ese mensaje me conmovió muchísimo y me di cuenta que es la realidad, muchas pequeñas se sentirán felices con la nueva Ariel, ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de que Halle interprete a Ariel?

