Dirigencia tricolor

Debido a que se avecina el cambio de dirigencia del PRI en el estado, la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, María Isabel Villarreal Camarena, estuvo hace unos días en Mexicali junto con otros miembros de del partido para ofrecer una rueda de prensa donde manifestó su interés de contender para la dirigencia del partido.

Sin embargo, dicen que le llovieron las críticas pues su desempeño legislativo ha sido bastante pobre, y la mayor parte de su tiempo lo aprovecha en cuestiones políticas. Comentan que al interior del PRI también se ha ganado la animadversión de algunos miembros debido a que recientemente compartió una fotografía con la senadora de

Morena, Nancy Sánchez Arredondo, además que desde el inicio de la administración ha sido una de las regidoras que más ha apoyado las iniciativas de Morena.

Y hablando de dirigencias del PRI, hay que recordar que el ex dirigente estatal Carlos Jiménez Ruiz, fue expulsado porque durante la campaña del año pasado apoyó directamente a Jorge Hank Rhon, quien contendía por un partido diferente.

Pues a Jiménez Ruiz tal parece que no quiere salirse de la jugada política, y no, no se fue al partido por el que contendió Hank, el PES, sino que se le ha visto en reuniones o en fotos con quienes militan en Movimiento Ciudadano.

Sin Araceli

Los que parece que se van haciendo menos tal parece son el grupo de alcaldes que tienen como padrino al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Y es que hace días aparecieron en una fotografía Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana, Darío Benitez de Tecate y Armando Ayala Robles, de Ensenada.

Pero muchos se preguntaron y qué pasó con Araceli Brown Figueredo, presidenta municipal de Rosarito, quien se supone es parte de este grupo.

Fue Caballero Ramírez la que subió a redes la foto que fue tomada en su oficina en Palacio, con el siguiente texto:

Hoy estoy muy contenta de recibir la visita de los alcaldes Armando Ayala de Ensenada y Darío Benítez de Tecate. La unión y comunicación entre nuestros municipios es crucial para cumplir los objetivos independientes y que en conjunto tenemos como bajacalifornianos. Estoy convencida de que seguiremos trabajando y sumando ideas por el bien de nuestros representados.

De los alcaldes de los municipios de BC, la única que desde el comienzo ha demostrado ser gente de Marina del Pilar Ávila, es la de Mexicali, Norma Bustamante. Y aunque los demás han sido cordiales y políticos, es evidente que traen temas encontrados con el Estado.

Protocolos

Tras la muerte de una joven madre tras una cesárea en el instituto Mexicano del Seguro Social y que a la postre derivó en dudas en el proceder médico en la autopsia, dejó en evidencia que los protocolos en el caso de los fallecimientos deben ser revisados por todas las autoridades correspondientes.

En el caso intervino el Instituto Mexicano del Seguro Social, la fiscalía General de Baja California y el Servicio Médico forense, pero parece que la coordinación no se dio y derivó en el malestar más que justificado de la familia de una joven que se queda con dudas en cuanto a las causas del fallecimiento de un ser querido y si este se pudo evitar.

Al fallecer la joven, el IMSS solicita la autorización de la familia para realizar una autopsia clínica y así determinar la causa de la muerte, la cual fue otorgada por la familia; pero posteriormente se entabla una denuncia ante la Fiscalía General de Baja California para que investigue el caso.

La pregunta es si el Ministerio público fue informado al momento de la muerte, para que este diera fe del cadáver, ya que al momento la fiscalía asegura que no. Ahora la FGE integró las declaraciones del médico que realizó la autopsia clínica, el ginecólogo tratante de Keren y una persona de Trabajo Social al expediente, y así determinar responsabilidades.

Ante esto, las autoridades deberán revisar los protocolos para que esto no ocurra de nuevo, ya que el perder a un ser querido es bastante doloroso, como para además agregarle la incertidumbre que está pasando la familia en este momento.