Diplomacia

La aplicación de la famosa “política de no intervención” aplicada por la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado en estos cuatro años, por decirlo de la manera más suavecita, un desastre.

Aunque en forma reiterada ha comentado que la mejor política exterior es la interior, en los hechos el mandatario mexicano ha metido las manos al fuego por quienes considera afines a su ideología o porque los considera sus amigos, mientras por otro lado se pone a echar bronca con quienes simplemente no le caen bien porque son países “fifís” o porque la persona en el poder no le simpatiza.

De esa manera el mandatario mexicano mete la cuchara donde no debe y genera peligrosas broncas, como el incumplimiento del T-Mec con sus socios Estados Unidos o Canadá en materia energética, que pueden costar al país miles de millones de dólares, o negarse a reconocer al presidente electo Joe Biden o echar pleito a España por las “masacres” cometidas durante la conquista.

Las más recientes intervenciones han sido la felicitación a Luiz Inacio Lula, cuando apenas había ganado por estrecho margen la primera vuelta en las elecciones hacia la Presidencia de Brasil, y el rechazo a la destitución por parte del Congreso de Perú de Pedro Castillo, por haber intentado un golpe de estado que ni siquiera apoyaron sus propios funcionarios, ni el Ejército, la Policía y otras instituciones.

Ahora hay sospechas de que algo de ese intento de golpe de estado se sabía, porque cuando el presidente golpista se dio cuenta del tremendo error porque nadie lo apoyó, el primer lugar hacia donde corrió para evitar la cárcel fue la Embajada de México en Quito, donde al parecer ya estaban alertas para abrir las puertas y proteger a Castillo, ya como presunto delincuente en Perú. Pero si López Obrador no pudo salvar a Castillo de la prisión, abrió las puertas de la Embajada a los familiares del ex presidente peruano para otorgarles asilo político en México. De hecho, en la conferencia de prensa, un envalentonado canciller Marcelo Ebrard dijo que la familia del ex presidente ya está bajo la protección de México, porque están dentro de la Embajada en Quito.

Así la política de “no intervención” mexicana, aplicable para proteger a los amigos, aun cuando sean déspotas, autoritarios, dictadores o golpistas, y si se trata de socios comerciales o países hermanos, pues a arrojarles estiércol porque hay de sobra.

SEGUIRÁ CERRADO PEDWEST

Tremenda revolución se armó por algunos momentos en redes sociales luego del aviso que dio la Cámara de Comercio de San Ysidro, de que posiblemente se abriría el PedWest, garita peatonal de cruce en San Ysidro.

El documento que mandó el organismo, que preside Jason Wells, incluso decía que se abriría a partir del 21 de diciembre para cruzar de México a EU y con un horario de 6 am a 2 de la tarde.

Algunas personas, sin buscar corroborar con la autoridad oficial de dar el aviso, en este caso el CBP, publicaron en redes sociales la información, misma que empezó a ser compartida como reguero.

Sin embargo, el propio vocero del CBP, Wilson Portocarrero, se encargó de aclarar la información y decir que no será abierta el 21 de diciembre.

La garita peatonal de PedWest fue cerrada por la pandemia en abril del 2020, por el inicio de la pandemia y la restricción del cruce fronterizo a solo tránsito considerado esencial. Después, durante la pandemia se fue montando afuera de esta garita un plantón de migrantes que fue creciendo hasta tener ahí gente viviendo tiempo completo.

Luego de que terminaron las restricciones, al tiempo, en un operativo de las autoridades, los migrantes fueron retirados y el lugar quedó desalojado.

Sin embargo, el PedWest sigue sin ser reabierto.

La garita peatonal que se sigue utilizando es la garita vieja, como algunos le dicen, que en estas fechas alcanza un tiempo de espera de hasta 3 horas, además de que para ingresar se hacen varias filas, lo que la vuelve algo caótica.

Lo que se comenta es que esta garita no abre por falta de personal.

Luego de que el CBP negó su apertura para este día, la propia Cámara de Comercio de San Ysidro mandó una retractación.