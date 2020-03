Dilema existencial

A medida que se incrementa la población humana el Planeta parece decirnos ¡hey, párale! Thomas Malthus dijo a tiempo que la Tierra tenía una capacidad de carga bien definida para la especie humana.

Que sus recursos naturales alcanzan para cierta cantidad de millones de nosotros. Que nuestro hogar no puede ampliarse para que quepan más. Algunos colegas me trataron de convencer de que el problema no es el crecimiento poblacional, sino la inequitativa distribución de esos recursos naturales. Como van las cosas, sigo creyendo en la advertencia del inglés del siglo XVIII.

Resulta fácil utilizar el agua, plantas, animales, aire y demás bienes comunes cuando no hay competencia. Cuando alcanzan para todos. Pero cuando la demanda supera a la oferta aparecen los problemas.

La educación ambiental surge precisamente para advertirnos que los recursos naturales no son infinitos. Que la única forma de disfrutarlos indefinidamente es haciendo un uso sustentable de ellos. Así nace el concepto de desarrollo sustentable tan poco comprendido hoy en día. Y es que prevalece en el gobierno y el segmento del pueblo sin la educación suficiente la idea de que “primero es el hombre y después los animales”.

Pero es un paradigma de muy corta visión porque sin recursos naturales, hasta ahora los humanos no podemos sobrevivir. El tema viene a colación debido a la nota de La Crónica de la semana pasada, que narra el triste ejemplo de pescadores sanfelipenses atacando al barco extranjero Sea Shepherd que cuida a la vaquita marina, mamífero marino en vías de extinción. El capitán del buque, Jaqueline Leduc dijo al reportero de casa: “…vi a un niño arrojándonos plomadas a nuestra nave…deberíamos enseñar a nuestros jóvenes la importancia de la conservación de la naturaleza no la explotación de ella”

La ambientalista se sitúa dentro del paradigma de la sustentabilidad. El niño pescador, quizá con hambre, no puede entender el amplio concepto de la conservación. Él se sitúa en la filosofía primitiva de “el hombre es primero”. Posturas irreconciliables sin la posible conexión de entendimiento: la educación ambiental. Y a pesar de todos los esfuerzos y hasta instituciones especializadas como la Universidad Pedagógica Nacional, mi Alma Mater, el conocimiento moderno necesario para entender y vivir eternamente de los recursos naturales de este Planeta no han permeado a todos los niveles de la educación mexicana.

Y resulta muy fácil resolverlo cuando nos situamos en la idea simplista de que con hambre no se puede obedecer la Ley. Pero para no tener hambre el niño debe pescar lo que la Ley prohíbe. Círculo vicioso girando desde hace rato y que nadie intenta romper. Hasta ahora, parece que prevalecerá la filosofía de que el hombre es primero. Quienes lo profesan, ¿tendrán la visión necesaria de mediano plazo para darse cuenta que la pesca insustentable que practicamos más pronto que tarde nos dejará a todos con hambre?

En eso estriba el dilema existencial que se vive en el alto Golfo de California. Ni la educación ambiental parece haber llegado ni el respeto a la Norma tampoco.