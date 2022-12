Dihigo ganaba lanzando y sacando sus jonrones

-o-o-o-oComo quien dice, ya es Navidad 2022 y casi Año Nuevo 2023.

Hoy y mañana, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y sitio desde donde escribes.

Ender Villalobos, Santiago, Chile, comenta: “Wikipedia recuerda de Martín Dihigo, que entre lo más extraordinario en los 90 años de la Liga Mexicana, figura cuando se enfrentó al no menos notable, Satchel Paige (Águilas de Veracruz frente a Agrario del DF, 1938). Dihigo ganó el juego como pitcher y con la carrera de un jonrón suyo”.

Aurelio Téllez, de Encenada, dice: “Señor Vené: Llevo muchos años leyéndolo en un periódico local. Siempre me deja fascinado con lo que escribe y ahora no ha sido la excepción. Tenía muchas dudas acerca de los Dodgers, porque no contrataron estelares este invierno. Pero al leer su columna, me tranquilizo. Usted es gran conocedor beisbol, por lo que me da mucho gusto y me siento honrado al leer sus trabajos. Saludos y felicidades. Espero seguir leyéndolo por mucho tiempo más.

Juan Loaiza, umpire profesional, me ayuda desde Caracas: “Quiero complementar la acertada respuesta que le diste al amigo Joel Christyson. La carrera tiene validez porque, además de forzada, es una base concedida”. En seguida, el caso en cuestión:

Joel Christyson, de Orlando, pregunta: “Con dos outs y tres corredores en las bases, el bateador recibió base por bolas, por lo que los corredores avanzaron, pero el que venía desde segunda base, quiso ser muy agresivo y se pasó de tercera hacia el home, en cuyo trayecto fue puesto out, el tercero de la entrada. ¿Es válida la carrera si ese tercer out lo hacen antes que el corredor que viene de tercera pise home?”.

Amigo Jo: Sí es válida la carrera, porque el avance a home es forzado. Lo que necesita hacer el corredor en pisar la goma.

Pedro L. Vargas, Coro, solicita: Tengo un hermano, fanático del beisbol y de sus transmisiones por radio. Siempre recuerda, con nostalgia, sus frases, ¡Sí, Señor!, la pelota pasa alegre por el centro del campo, sobre la grama natural de Yankee Stadium; tres y dos, la cuenta que no tiene más allá, y otras. ¿Podría escribir el origen de algunas de esas frases?”.

Amigo P-Ele: Nunca busqué hacer frases. Surgieron de manera espontánea durante alguna transmisión. Generalmente Buck Canel me aconsejaba: “Esa frase debes repetirla”. Un abrazo para tu hermano

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.utor

El ‘Skeletor’ Beltrán superó por puntos a un aguerrido Juan ‘Pitufo’ Gómez para mantener su cartel de invicto.