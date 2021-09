Las nuevas administraciones municipales de Baja California iniciarán actividades el próximo 1 de octubre, por lo que prácticamente faltan 10 días para que se den los cambios en tres de los municipios de Baja California.

Los alcaldes salientes son, Lupita Mora Quiñónez, en Mexicali; Karla Ruiz Macfarland, de Tijuana; y Dora Nidia Ruíz Chávez, de Tecate; mientras que Armando Ayala, de Ensenada repetirá en el cargo, así como Araceli Brown, alcaldesa de Playas de Rosarito.

Los alcaldes que tomarán el cargo son Norma Bustamante, en Mexicali; Monserrat Caballero, de Tijuana y Édgar Darío Benítez Ruiz, de Tecate, quienes en sesión solemne de Cabildo, tomarán las riendas de los Ayuntamientos.

Por cierto, quien ya confirmó hora del evento, es la alcaldesa electa de Mexicali, Norma Bustamante, quien tendrá la sesión solemne de instalación y toma de protesta del Cabildo el próximo 30 de septiembre a las 19:00 horas.

La verdad es que Bustamante no ha dado muchos detalles de su gabinete, pero según comentan, está siendo apoyada en gran medida por la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda quien según dicen su equipo no ha dejado sola a Bustamante y la ha estado asesorando.

Por su parte la alcaldesa electa de Tijuana, Monserrat Caballero ya hizo el anuncio de algunos de los que serán sus colaboradores cercanos, entre los que propondrá a Fernando Sánchez González, quien actualmente es el director del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), para la secretaría de Seguridad de Tijuana.

También anunció a quien sería Secretario de Gobierno, teniendo como propuesta a Jorge Salazar Miramontes, mientras que Karla Ivón Salas Vázquez será su Coordinadora de Gabinete y Marcelo Machain Servín fungirá como Oficial Mayor.



Malos momentos

La Policía Municipal de Mexicali que dirige, Alejandro Lora no pasa por muy buenos momentos, entre limitaciones de equipos y fallos de algunos elementos, han puesto en el ojo del huracán a la policía municipal.

Apenas el viernes quedaba al descubierto que no hay una buena vigilancia en las obras que se realizan en el puente pando, en el que se encuentran unidades resguardando el lugar, luego de que un grupo de jóvenes que se dedican a realizar videos con contenido sexual se subieran al puente y grabaran un video sin que nadie los molestara.

Pero eso no fue el único hecho, ya que el sábado por la mañana fue detenido un jefe de área, luego de que estando de civil empezara a disparar y una esquirla lesionada a una mujer; estos hechos ya están siendo investigados por la Sindicatura Municipal, así como la Fiscalía estatal.

Sin duda a Alejandro Lora le toca poner el pecho, en estos malos momentos, ya que también hay que decir que los agentes también han sufrido las limitaciones de equipo que incluso los han puesto en peligro.



Riesgo latente

En la última semana en Tijuana se registraron dos fuertes incendios en plantas recicladoras, la más reciente el pasado sábado en la que el siniestro si bien dejó pérdidas totales, al menos hasta ayer no se reportaban víctimas humanas. En días pasados la autoridad reconoció también que al menos la mitad de estos establecimientos operan en forma irregular y además no cuentan con las medidas de seguridad y protocolos que por su actividad obliga, lo que las convierte en un riesgo latente no solo para los propios negocios, sino para la población en general que se asienta alrededor de estos sitios.