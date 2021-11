Diciembre de planeación

Estoy segura que en esta época del año es cuando a usted se le ocurren las mejores ideas de marketing, me pasa igual.

Es porque estamos en el mood de la gastadera, con el ojo bien abierto detectando todas las ofertas, promociones, decoraciones navideñas que puso la competencia, estamos en los días de marketing. Que frustración cuando se te ocurre la maravillosa idea pero, ni tiempo de producción y además ya el pavo está calientito ¡ya para que! ¿Qué hacer? mire, algo que siempre me ha funcionado y veo que cada vez mas personas lo llevan a cabo es: tomarse unos días de planeación, vealo así, de todas formas ya con el Santa atorado en la chimenea ya no se puede hacer mucho, lo que ya no hizo ya, supérelo; porque luego ahí anda uno a las prisas sacando una promoción a medio cocinar, así no se puede oigame no.

Le propongo algo, este año tómese diciembre para planear el marketing del 2022. Aquí algunas ideas. Fije fechas de temporada, de acuerdo a los objetivos de negocio y obviamente a su audiencia, establezca que va a celebrar durante el año: el día de la candelaria, día de San Valentín, Semana Santa, el día del niño, de las madres, del compadre, del papá, de la hormiga… usted haga una lista, incluya su aniversario, tome en cuenta el calor, el frío, el fut y el beis, todos los eventos que se acuerde, anótelos.

Elija bien que celebrar y que no, no se trata de pasársela de pachanga, se trata de elegir estratégicamente sus movimientos de marketing. Haga un plan de promociones, si es que aplica, y promoción no significa regalar a diestra y siniestra, soy enemiga de regalar nada, solo porque estoy convencida de que lo gratis no se aprecia, créame hay otras estrategias que llevar a cabo antes de recurrir al begging marketing (rogar por que le compren). Haga un presupuesto, pero de verdad hágalo, de acuerdo a sus posibilidades establezca cuánto va a invertir, tanto en su promoción como en publicidad, por favor acuérdese de la existencia de internet y considere el CRM, publicidad en Google y Facebook y la estrategia de captación de leads.

Establezca métodos de medición ¿cómo va a hacer usted para saber si sus esfuerzos de marketing funcionan? ¿medirá ventas? ¿medirá utilidades? ¡pero mida! Y mi último consejo: por favor siempre lleve consigo papel y lápiz, un cuadernito que no falla, porque de aquí a que saque la tablet o el smartphone, la idea pasó como el cometa Halley; En ésta época del año andamos de un creativo que para que le cuento, todas esas ideas que estallan en su cerebro, anótelas porque después se le van a olvidar y Dios guarde el próximo año esté viendo triste y derrotado como los demás si hicieron su tarea de marketing.

El 2021 nos enseñó a digitalizarnos en tiempo record, ya usted es experto, utilice ese aprendizaje para aplicarlo estratégicamente el año que entra. Planee, use estos días de diciembre para afinar puntería, observe, analice, empápese de todo lo que las marcas hacemos, ojo con su competencia, haga un mystery shopper ¡no pierda detalle! haga que su tiempo valga la pena, inviértalo en planeación y el 2022 a ejecutarlo como Dios manda.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing