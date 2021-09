Diálogo Empresarial

Baja California estáe manteles largos. Por cuatro años consecutivos la Canirac NACIONAL ha premiado a 5 restaurantes del estado, un hecho inédito.

El primero de ellos fue a Grupo Plascencia, siendo uno de los grupos gastronómicos más importantes en nuestro estado con más de 50 años de existencia, concretamente desde el 25 de octubre de 1969 que iniciaron Don Juan José “Tana” Plascencia y su señora esposa, Doña Martha Huerta de Plascencia, con Giussepis pizza. Hoy en día han crecido muy exitosamente gracias al trabajo y esfuerzo conjunto en equipo con sus hijos Javier, Julian, Juan José y su hija que se especializó en repostería. Ahora ya con Villa Saverios, Casa Plascencia, Caesars, El Cubo, Romesco y Finca Altozano, orgullosamente Baja Californianos.

El segundo premio fue para el Restaurante El Lugar de Nos de Tecate, orgullosamente de la Chef Mariela Manzano que empezó con mucho sacrifico y trabajo desde la cochera de su casa y hoy en día es un referente internacional lleno de innovación atendido por ella misma y sus jóvenes colaboradores, todos tan amables que en verdad hacen del buen comer una experiencia maravillosa y única.

El tercer y cuarto premio que por única vez en la historia de 30 años que la Canirac Nacional otorga estos galardones y reconocimientos fueron para el Restaurante La Justina del Chef Javier Caro por ese encanto que le da el maravilloso paisaje de la vides y sarmientos de esa tierra bendita del Valle de Guadalupe, ofreciendo una comida totalmente diferente a lo ordinario con un maridaje sin igual de nuestros vinos de B.C. y también se le otorgó en ese mismo año a la Chef Adria Montaño con su restaurante Georgina en Tijuana que desde que ingresas al establecimiento sientes un encanto mágico así como esa atmósfera de innovación única y atención también especializada de la joven chef que se lo trasmite no únicamente a los platillos que prepara personalmente, sino también a su personal por demás amable. Este año muy merecidamente recibió el premio La Casa de la Langosta, de Susana Plascencia Diaz, hija de Doña Susana Díaz de Plascencia precursoras de la famosa langosta puerto nuevo y que ha dado la vuelta al mundo por su fama increíble de langosta con arroz, frijoles y tortillas de harina que nadie lo puede creer hasta que se deleita con esta manjar.

Es fácil decirlo, pero que difícil es ganar estos reconocimientos que se otorgan a través de un proceso de selección en donde 26 personas deliberan y deciden en conjunto y que además son personajes que están relacionadas con la industria gastronómica en todo el país y que en una muy difícil dinámica de tantos miles de restaurantes propuestos tienen que decidir.

Entre ellos se encuentran el Secretario de Turismo Federal, catedráticos, académicos, chefs, directivos y cadenas restaurantes, todos ellos encabezados por nuestro ex presidente nacional, Pancho Mijares y quien es el decano de los ex presidentes nacionales y el actual presidente nacional, Germán González que le ha impreso una dinámica muy especial a la forma de trabajar y reactivar innovadoramente el trabajo y el esfuerzo de un equipo entusiasmado por lograr nuevos objetivos que se están viendo cristalizados para bien de la industria gastronómica en México.

Dicho sea de paso la industria gastronómica genera directamente 2.7 millones de empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos.

Al margen de que el consumo de insumos de la industria es de 100 mil millones de pesos anuales y el 56% viene del campo.

Nuestro sector impacta el 83% de las 303 ramas económicas y también repercusión en los sectores inmobiliarios y financiero. Esto quiere decir que representamos el 2.2% del PIB nacional y el

13% del PIB Turístico.

Concretamente la industria gastronómica es la segunda fuente de empleo directo después del Gobierno.

Lidera empleo y autoempleo donde además el 56 % está compuesto por mujeres y el 85% son micro y medianas empresas

Datos reales por ese motivo el concepto de restaurante se escribe con R de RESILIENCIA,

REACTIVACIÓN y RENOVACIÓN.

Pero también se escribe con R de RECONOCIMIENTO.

¡FELICIDADES BAJA CALIFORNIA!

¡FELICIDADES CHEFS!

¡FELICIDADES JÓVENES EMPRENDEDORES!

¡FELICIDADES A TODOS AQUELLOS QUE LABRARON ESTA CAMINO QUE AHORA ESTAMOS RECORRIENDO, PORQUE SIN USTEDES, ESTO NO FUERA POSIBLE!

* El autor es Presidente Nacional de Delegaciones de Canirac.